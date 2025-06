Oranje Leeuwin Kerstin Casparij speelt samen met haar vriendin de hoofdrol in een opmerkelijk reclamespotje. De 24-jarige speelster van Manchester City deelt haar liefdesverhaal. Ze blijkt haar vriendin op Tinder ontmoet te hebben.

Casparij maakt zich klaar voor het EK voetbal in Zwitserland. De Oranje Leeuwinnen beginnen woensdag met een wedstrijd tegen Wales, waarna titelkandidaat Frankijk én titelhouder Engeland volgen in de groepsfase. Het perfecte moment om een reclamespotje te delen op sociale media.

Tinder

De voetbalster woont sinds 2022 in Engeland, waar ze speelt voor Manchester City. In dat land vond ze ook de liefde in de vorm van Ruth Brown, die zelf geen voetbalster is maar wel altijd op de tribunes van de Engelse topclub te vinden is. De twee leerden elkaar kennen via datingapp Tinder, zo blijkt uit het spotje.

Het liefdesverhaal van de tortelduifjes wordt perfect in kaart gebracht. 'Van Tinder match tot soulmates in het voetbal', schrijft het datingplatform onder de romantische video. Casparij geeft haar vriendin een dikke kus, die op de tribune zit. De Oranje Leeuwin blijkt twee jaar geleden haar eerste date met Brown gehad te hebben.

Miedema

Vivianne Miedema reageert onder de lieve video over haar Oranje-ploeggenote. 'Schattig', schrijft ze met een oranje hartje erbij. Ook het Instagram-account van de Manchester City-vrouwen uit hun steun.

Coming out

Casparij hoopt met haar verhaal andere mensen te inspireren. "Mijn leven is zó veranderd sinds mijn coming out. Het gaf me de ruimte om mezelf te ontdekken, omdat ik me eindelijk openlijk en zonder angst kon uiten. Voor mij was uit de kast komen een moment van vrijheid, eindelijk kunnen ademen", schreef ze op Instagram.

"Alles begon op z’n plek te vallen toen ik ging spelen in het senioren vrouwenvoetbal. Daardoor werd uit de kast komen, mezelf accepteren en de queer gemeenschap leren kennen iets toegankelijk én veiligs."