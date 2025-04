FC Barcelona-ster op weg naar Saoedi-Arabië? ploeggenoot van Frenkie de Jong gelinkt aan megadeal

De Saoedische club Al-Hilal heeft haar vizier gericht op Raphinha, de Braziliaanse uitblinker van FC Barcelona. De vleugelaanvaller is in beeld voor een transfer die volgens Spaanse media één van de grootste deals van het komende seizoen zou kunnen worden. Het zou gaan om een astronomisch aanbod dat financieel nauwelijks te negeren valt voor de Catalanen.

Volgens de Catalaanse krant Sport is Al-Hilal bereid om liefst 100 miljoen euro te betalen voor Raphinha, die dit seizoen in bloedvorm verkeert. De 28-jarige aanvaller heeft in 49 officiële wedstrijden voor Barça al 30 doelpunten en 23 assists op zijn naam staan.

Daarnaast zou de club uit Riyadh een contract ter waarde van 200 miljoen euro over vier jaar klaar hebben liggen, omgerekend 50 miljoen per seizoen. Een bedrag dat hem in één klap tot een van de best betaalde spelers ter wereld zou maken.

Loyaliteit of miljoenen?

Raphinha ligt nog tot medio 2027 vast in Barcelona, waar hij momenteel naar verluidt zo’n 12,5 miljoen euro per jaar verdient. In 2022 werd hij voor 58 miljoen euro overgenomen van Leeds United.

Ondanks het lucratieve aanbod lijkt hij voorlopig niet van plan te vertrekken: de Braziliaan voelt zich thuis bij Barcelona en zou een overstap naar Saoedi-Arabië op dit moment niet overwegen. Toch zorgt de financiële situatie bij Barça ervoor dat een dergelijk bod moeilijk te negeren is.

Opvolger van legendarische landgenoot

De Saudi Pro League timmert al enkele jaren stevig aan de weg. In een poging om de competitie wereldwijd op de kaart te zetten, trokken Saoedische clubs al supersterren als Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, N'Golo Kanté en Sadio Mané aan. Met het aantrekken van spelers als Raphinha hopen ze de aantrekkingskracht van de competitie verder te vergroten en het sportieve niveau op te krikken.

Eerder werd Raphinha ook gelinkt aan andere grootmachten uit de Saudi Pro League, waaronder Al-Ittihad en Al-Nassr. Al-Hilal lijkt echter het meest concreet en aast al langer op een aanvallende versterking na het vertrek van Neymar. Of de club erin slaagt om Barça alsnog te overtuigen, zal in de komende weken moeten blijken.

