Voetballegende Frank de Boer en zijn vrouw staan voor een vervelend moment. Hun dochter Beau zal namelijk deze week samen met vriend Calvin Stengs en zoontje Saint verhuizen naar het Italiaanse Pisa, waar Stengs tegenwoordig voetbalt. Dat betekent dat de voetballegende en zijn vrouw hun dochter én kleinzoon zullen moeten missen.

Stengs vertrok deze zomer vanuit Feyenoord naar Pisa om daar een seizoen op huurbasis te gaan spelen. Voordat de middenvelder in 2023 in Rotterdam neerstreek om voor Feyenoord te gaan spelen, kwam hij eerder uit voor AZ, OGC Nice en Royal Antwerp. Bij Feyenoord maakte hij negen goals en gaf 21 assists in 59 duels.

Het laatste seizoen kampte hij met veel blessures en inmiddels was hij voorbij gestreefd door Anis Hadj Moussa op rechtsbuiten en aanvoerder Sem Steijn op '10'. De Italiaanse club heeft een optie tot koop in het huurcontract, dus het is dan ook nog geen zekerheid dat Stengs, Beau en Saint zullen terugkeren naar Rotterdam aan het einde van dit seizoen.

Op Instagram laat Beau weten deze week te zullen verhuizen. Eerder liet Demi de Boer, de dochter van voetballegende Ronald de Boer en dus het nichtje van Beau al weten dat de verhuizing van het jonge gezin haar zwaar viel.

'Saint, we gaan je missen in Rotterdam', schreef ze bij een foto in haar verhaal op Instagram waarop haar dochter Rémi met het zoontje van Stengs en haar nichtje aan het spelen is.

Voordat de verhuizing plaats zal vinden, genoot het gezin van Frank de Boer vorige week van een familievakantie in Marbella. Daar organiseerde de familie onder meer een spelletjesavond en speelde de voetballegende in het zwembad met zijn kleinzoon. Ondertussen werd er op een tablet naar het tv-programma Expeditie Robinson gekeken, want daar doet nichtje Demi aan mee.

