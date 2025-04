Dochter van kersverse Eredivisie-trainer zorgt voor opmerkelijke situatie: 'Dan zijn de jongens even vrij'

FC Volendam is weer terug in de Eredivisie. Voor de elfde keer in de historie promoveert de ploeg naar het hoogste niveau. Rick Kruys, trainer van Volendam, gaf aan hoe zijn ploeg naar het kampioensduel van aanstaande zondag toeleeft. Woensdag is de club nog even vrij, want dan staat hij voor een bijzondere uitdaging. "Dan heeft mijn dochter schoolvoetbal, dus dan kan ik ook niet."

Het was een groot feest in Alkmaar toen FC Volendam-speler Alex Plat de 0-1 erin schoot in de 64e minuut. Rick Kruys was zenuwachtig tijdens het duel, maar hield rekening met een goal. "Ik had altijd het idee dat er een goede afloop zou zijn", gaf hij desgevraagd aan op de persconferentie na afloop. FC Volendam kende een zware start van het seizoen en kwam pas betrekkelijk laat op de bovenste plek.

Kruys is zich bewust van het bijzondere jaar dat de club heeft gehad en sprak de spelers toe na afloop: "Dankbaar voor wat ze geleverd hebben, ik vertelde ze dat ik trots ben om hun trainer te zijn. Kort stilgestaan bij wat we bereikt hebben. We zijn gegaan van 0 punten uit 3 wedstrijden naar 4 wedstrijden voor het einde gepromoveerd. Het recordaantal punten van Volendam is 1 punt verwijderd, daar gaan we ook voor."

Hij prees het team. "Ze hebben commitment getoond aan het elftal. Alles is uit de kast getrokken om dit bij elkaar te krijgen." Hij roemt echte Volendammers als Henk Veerman en Robert Mühren en 'outsiders' als Bilal Ould-Chikh. "Dat is een geweldige combinatie geworden."

Nu is het tijd voor een feestje in Volendam, want promotie is een feit. Zondag staat er nog een duel met Excelsior op het programma, waar het kampioenschap veiliggesteld kan worden. "Morgen heeft de ploeg vrij. Woensdag ook. Donderdag, vrijdag en zaterdag gaan we trainen. Woensdag kan ik ook niet, dan heeft mijn dochter schoolvoetbal, dat is ook belangrijk."

Kruys blijkt van alle markten thuis te zijn. Want er moest toch even duidelijkheid komen: gaat hij ook trainen bij het schoolvoetbal? "Haha, jazeker. Soms moet dat, dat zijn ook gewoon leuke dingen, toch?" Het is alvast een mooie generale repetitie voor Kruys, als hij zondag de klus wil klaren tegen Excelsior. "We gaan er alles aan doen in een vol stadion."

