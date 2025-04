Op deze manier kan promovendus FC Volendam de titel pakken in de Keuken Kampioen Divisie

FC Volendam verzekerde zich maandag van promotie naar de Eredivisie door een zege op Jong AZ. De koploper in de Keuken Kampioen Divisie stevent hard af op de titel en die kan het al heel snel gaan pakken.

De nummers één en twee van de KKD promoveren aan het einde van het seizoen rechtstreeks naar de Eredivisie. FC Volendam staat momenteel bovenaan met een voorsprong van elf punten op nummer twee Excelsior. ADO Den Haag staat derde met dertien punten minder dan Volendam en aangezien er nog maar vier potjes te spelen zijn, is de ploeg uit het vissersdorp zeker van promotie.

Excelsior kan de koppositie nog wel afpakken en dus moet Volendam nog aan de bak om de titel veilig te stellen. De koploper krijgt aanstaande zondag direct de kans om zich te verzekeren van het kampioenschap en dat is in een wel heel pikant duel. Volendam ontvangt dan namelijk in eigen huis dan uitgerekend Excelsior. Een gelijkspel is voldoende voor de promovendus. Als Volendam die wedstrijd verliest, dan krijgt het uit bij Jong FC Utrecht een nieuwe kans.

Play-offs

FC Den Bosch en ADO zijn al zeker van een periodetitel en daarmee ook van play-offs om promotie/degradatie. Volendam pakte de tweede periode, maar dat plekje zal hoogstwaarschijnlijk opschuiven naar Cambuur. In de vierde periode staat momenteel Excelsior bovenaan. Ook de bovenste teams in de competitie krijgen een plekje in de play-offs. Zo promoveerde NAC Breda vorige zomer nog naar de Eredivisie, terwijl zij achtste waren geëindigd in de Keuken Kampioen Divisie.

Vanuit de Eredivisie degraderen de nummer 17 en 18 rechtstreeks. Dat lijken momenteel Almere City en RKC Waalwijk te worden. Zij wisselen eigenlijk met de nummers 1 en 2 uit de KKD. Verder mengt de nummer 16 van het hoogste niveau zich nog in de strijd om de play-offs.

Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh zorgde deze maand voor een emotioneel interview. "Soms zijn de Volendam-fans behoorlijk negatief", zei hij bij ESPN. "Misschien komt het door mijn Marokkaanse achtergrond? Er zijn weleens kwetsende dingen naar me geroepen tijdens mijn tijd hier. Ik heb daar nooit over gesproken."

Later verklaarde de club in een statement dat er geen sprake was van racistische uitingen bij het duel tussen Volendam en Jong Ajax. "FC Volendam en Ould-Chikh concluderen dat er dit seizoen, en maandagavond tegen Jong Ajax, geen racistische incidenten zijn voorgevallen", stond op de website van de club.

Alles over de Keuken Kampioen Divisie

