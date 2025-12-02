Als het aan oud-voetballer Danny Koevermans ligt, dan komen er zwaardere straffen voor wedstrijden die vanwege vuurwerk worden gestaakt. Afgelopen zondag ging het mis bij Ajax tegen FC Groningen, nadat thuissupporters een sloot fakkels en vuurpijlen afstoken. "Dan gaat het wel pijn doen bij supporters", aldus Koevermans.

In de vijfde minuut ging het al mis afgelopen zondag in de Johan Cruijff ArenA. Daar eerde de F-side, het fanatieke vak achter de goal, een overleden fan. Dat liep echter zo uit de klauwen dat scheidsrechter Bas Nijhuis niets anders kon doen dan beide teams naar binnen te sturen. Zo vloog het vuurwerk om de oren van Ajax-keeper Vitezslav Jaros.

Na een afkoelpauze van 43 minuten werd er weer verder gevoetbald, althans dat was de bedoeling. Vijf seconden nadat Nijhuis het spel weer hervatte vloog de boel weer in de hens. Tot woede bij Nijhuis. "Dit is echt schandalig. Er werd echt geschoten op het veld. Dat heeft niks meer met voetbal te maken", snauwde Nijhuis.

Koevermans oppert zware straf

Dinsdagmiddag om 14.30 uur gaan Ajax en FC Groningen verder vanaf de zesde minuut. Dat gebeurt in een lege Johan Cruijff ArenA. Verder is bij de Klassieker tegen Feyenoord van over twee weken een deel van het stadion leeg. Maar bij Sportforum op NPO Radio 1 hebben Danny Koevermans en F1-journalist Arjan Schouten het over zwaardere straffen.

"Het is ook zo’n dun lijntje, want ergens is het ook een soort cult en dan vinden ze het prachtig. En nu gaat het weer te veer. Maar ja, waar is dan de scheidslijn? Hoeveel klappen en vuurpijlen is dan wel geoorloofd?", vraagt Schouten zich hardop af. Je ziet heel vaak dat mediakanalen van clubs dat zelf dat ze het best wel tof vinden zo’n sfeershow. En dat maakt het ook allemaal een beetje grijs en schemerig. Maar dit was voor iedereen gewoon veel te ver en het sloeg nergens op", aldus Schouten, die denkt aan een puntenstraf van -3.

Maar Koevermans gaat nog een stap verder. "Drie voel je niet echt, hè", haakt de oud-prof in. "Dan ga je naar -15 of zo", oppert hij. "Ga maar een keer naar zoiets, want dan gaat het wel pijn doen bij supporters." De analist denkt dat clubs ook harder gaan straffen als zulke stakingen leiden tot punten in mindering. "En dat mensen toch inzien, ook de mensen die al met die hoodies op lopen en die zwarte capuchons, dat die er dan wel een keer mee zullen stoppen."

