'Doek valt definitief voor Vitesse: noodlijdende Arnhemmers raken KNVB-proflicentie kwijt'

Het doek is nu echt gevallen voor Vitesse, aldus De Gelderlander en De Telegraaf. De club zou nog altijd niet voldoen aan de eisen van de KNVB en daarom raakt de club uit Arnhem de proflicentie definitief kwijt.

Het overnameproces van de vijf nieuwe eigenaren is nog altijd niet afgerond en de KNVB zou te veel bezwaren zien om nog een proflicentie te verlenen. Daarmee lijkt Vitesse definitief uit het profvoetbal te verdwijnen. De club kreeg afgelopen seizoen maar liefst 39 punten in mindering en eindigde daarom op de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

In januari 2025 leek Vitesse nog gered toen vijf nieuwe eigenaren instapten om de club te kopen. De Duitsers Timo Braasch en Leon Müller, de Italiaanse Amerikaan Bryan Mornaghi en de Amerikanen Flint Reilly en Dane Murphy werden door de club gepresenteerd als nieuwe aandeelhouders. Zij wilden een frisse wind laten waaien door onder andere clubman John van de Brom te ontslaan als trainer. De club voldeed echter nog altijd niet aan de regels van de KNVB en dat kost Vitesse nu de kop.

Oneerlijke behandeling

Eerder gaf Braasch, de Duitser die namens de aandeelhouders verantwoordelijk is voor de operationele leiding van de club, nog een opvallend interview aan Omroep Gelderland. Hij zei dat er geen enkele reden was om de proflicentie van Vitesse in te trekken. "Alles wat ze ons vragen wordt ingeleverd. We zijn transparant en we voldoen aan de eisen en de regels. Die zijn ook duidelijk. Officiële aktes zijn ondertekend door een Nederlandse notaris. Ik zou niet weten waarom Vitesse volgend seizoen geen licentie heeft. Ik zie geen grote problemen."

Braasch is zelfs van mening dat de KNVB niet eerlijk omgaat met Vitesse. "Ze komen niet met oplossingen, maar tonen wel bovengemiddelde interesse in deze club. Wat ze bij ons doen, gebeurt bij geen enkele andere betaald voetbalclub in Nederland. Ik zie geen zorgen, maar frustrerend is het wel."

KNVB

Volgens De Telegraaf zal de KNVB later op de vrijdag naar buiten komen met het officiële besluit dat Vitesse de licentie verliest. Het zou de licentiecommissie van de KNVB vooral gaan om de betrokkenheid van voormalig kandidaat-eigenaar Coley Parry. De Amerikaan wilde eigenaar van Vitesse worden, maar hij werd afgewezen door de KNVB. Hij mag nu op geen enkele manier meer betrokken zijn bij de club, maar de bond denkt dat hij nog wel invloed heeft bij de vijf nieuwe beoogde eigenaren.

Vitesse kan wel weer in beroep gaan tegen de beslissing van de KNVB. Dit gebeurde vorig seizoen ook en toen werd met succes beroep aangetekend.