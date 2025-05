'Verschrikkelijk boze' John van den Brom krijgt dramatisch nieuws van Vitesse: 'Eén grote poppenkast'

John van den Brom is volgend seizoen niet de trainer van Vitesse. De 58-jarige clubman stapte in om de noodlijdende club te helpen, maar moet na één seizoen vertrekken. De club gaat op zoek naar een nieuwe trainer. "Ik heb nul argumenten gekregen en ben verschrikkelijk boos. Zo ga je niet met mensen om."

Dat bevestigt de coach aan ESPN. Van den Brom voetbalde tussen 1986 en 1993 voor Vitesse en stond in 2011-2012 ook al aan het roer van de Arnhemmers. Nadat de club vorig seizoen degradeerde en het voortbestaan van Vitesse onduidelijk was, stapte Van den Brom zonder perspectief in.

Door de financiële nood degradeerde Vitesse naar de Keuken Kampioen Divisie, waar de club dit seizoen een extra 39 punten in mindering kreeg. Het zorgt ervoor dat het veredelde jeugdteam van Vitesse laatste eindigt in de KKD. Met nog één wedstrijd te gaan staat Vitesse op een positief puntensaldo van twee punten.

'Gekrenkte' Theo Janssen voelt zich tekortgedaan bij 'zijn' Vitesse: 'Dat is het ergste' Theo Janssen en Vitesse leken lange tijd onafscheidelijk, maar in januari besloot hij afscheid te nemen van zijn geliefde club. Hij koos ervoor niet langer te wachten op duidelijkheid van Vitesse, dat geen zekerheid kon bieden. Het vertrek heeft veel impact op hem gehad, maar hij is blij met de kans bij tweededivisionist De Treffers. "Dat is iets wat me stoort", zegt Janssen tegen Sportnieuws.nl.

Laatste wedstrijd

De nieuwe eigenaren weigeren het contract van Van den Brom te verlegen. Dat betekent dat de trainer vanavond voor het laatst als coach van Vitesse langs de lijn staat. De Arnhemmers spelen thuis tegen FC Den Bosch.

Van den Brom wist dat hij een aflopend contract had, maar kreeg tot donderdag niets te horen van de vijf nieuwe eigenaren. Dit leidde tot frustraties. Dat zijn contract niet verlengd zou worden, kreeg hij te horen tijdens een wandeling, vertelt hij aan Omroep Gelderland. "Timo Braasch, de directeur, wilde met mij een stukje wandelen. Dat hebben we op Papendal gedaan. Maar we zijn ook weer snel omgedraaid."

Rampseizoen Vitesse krijgt vervolg na opnieuw dramatisch nieuws van KNVB: 'De deadline werd niet gehaald' Voor Vitesse had de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie er een stuk florissanter uitgezien als het niet vier keer een puntenstraf had gekregen. De getroffen Arnhemse club is voor de zoveelste keer gestraft door de Licentiecommissie van voetbalbond KNVB.

'Eén grote poppenkast'

"Het bestuur had deze beslissing genomen, werd mij verteld. Maar ik heb geen argumenten gekregen. Echt nul. Ik ben ook echt verschrikkelijk boos. Ze schuiven gewoon een icoon van de club terzijde. Dat doet pijn."

Van den Brom maakt zich grote zorgen om de club. "Bij Vitesse is het één grote poppenkast." Toch heeft hij geen spijt van zijn keuze om in te stappen. "Dit is mijn club. Ik heb er alle energie en tijd ingestopt, maar niet de waardering gekregen die je zou mogen verwachten. Nergens werd ik bij betrokken. Ik heb al vaker gezegd: dit zou niet mijn manier zijn."

Boos Vitesse is wéér de pineut: opnieuw dreun voor hekkensluiter Keuken Kampioen Divisie Vitesse heeft voor de vierde keer in een jaar tijd een puntenstraf gekregen van de KNVB. De club krijgt drie punten in mindering omdat het niet heeft voldaan aan de informatieplicht.

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.