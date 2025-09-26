Over minder dan een jaar vindt het wereldkampioenschap voetbalplaats in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Het speelschema en de speelsteden zijn al bekend, maar de Amerikaanse president Donald Trump dreigt met een bijzondere maatregel.

Hij heeft namelijk geopperd om speelsteden weg te halen en daar andere grote Amerikaanse steden voor te kiezen. Volgens de president heeft dat te maken met de onveiligheid in bepaalde steden.

Opmerkelijke uitspraak van Donald Trump

Tijdens een persconferentie in de Oval Office van het Witte Huis deed Trump zijn zoveelste opmerkelijke uitspraak sinds hij president is. De linkerkant van het politieke spectrum moest het, niet voor het eerst, ontgelden. "Het is een interessante vraag, maar we moeten zorgen dat ze veilig zijn. Ze worden gerund door linkse gekken die niet weten wat ze doen. De veiligheid voor het WK is gegarandeerd. Als ik denk van niet, verplaatsen we wedstrijden naar andere steden."

Het WK 2026 wordt gehouden in 11 steden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dit vormt een enorme logistieke uitdaging voor de FIFA en de regering-Trump. Naast de zorgen over veiligheid, zijn er ook klimaatrisico's, iets wat al eerder speelde bij het WK voor clubs.

Ook zorgen om Olympische Spelen

Trump zegt in ieder geval geen risico te willen nemen. "Als we denken dat een stad, al is het maar een beetje, onveilig zal zijn voor het WK of de Olympische Spelen (in Los Angeles in 2028), maar vooral voor het WK, omdat de competitie over veel steden verspreid is, zullen we de wedstrijden niet laten doorgaan en aanpassingen doen", voegde Trump eraan toe. Als argument gebruikte hij daarvoor overigens misdaadstatistieken uit Chicago. Dat was opvallend, want dat is namelijk helemaal geen speelstad voor het WK voetbal.

Deze landen zijn al geplaatst

In totaal zin er al 18 van de 48 landen zeker van een ticket. Dat zijn naast de gastlanden Canada, Mexico en de Verenigde Staten de vijften volgende landen: Australië, Iran, Japan, Jordanië, Oezbekistan, Zuid-Korea, Marokko, Tunesië, Argentinië, Brazilië, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay en Nieuw-Zeeland.