Amerika is in shock door een moordaanslag op een bekende Trump-aanhanger. Veel bezorgde voetbalfans vragen zich nu af: is het land überhaupt in staat om het WK, het grootste voetbaltoernooi ter wereld, in de zomer van 2026 te organiseren? De moord op Charlie Kirk, een politiek activist en naaste bondgenoot van president Donald Trump, was op klaarlichte dag en veroorzaakte een lawine aan reacties van fans die steeds luider eisen dat de FIFA het gastheerschap van het WK 2026 afpakt.

Kirk (31) werd neergeschoten terwijl hij een lezing gaf, werd naar het ziekenhuis gebracht, maar artsen konden zijn leven niet redden. Velen benadrukken echter dat dit geen losstaand incident is – integendeel, het is de zoveelste uitbarsting van geweld.

Veiligheid van voetbalfans in gevaar

CNN meldt dat er in Amerika alleen al in 2025 maar liefst 300 massale schietpartijen zijn geregistreerd. President Trump werd zelf ook al eens neergeschoten en met de miljoenen vuurwapens in omloop in de VS, kan niemand instaan voor de veiligheid van mensen. Zeker niet als er honderdduizenden voetbalfans van over de hele wereld in de volgende zomer samenkomen.

Dit alles schokt de fans ernstig, want het WK 2026 wordt gehouden in Mexico, Canada en de VS. Van de in totaal 16 gaststeden bevinden er maar liefst 11 zich op Amerikaans grondgebied. De afgelopen uren stromen de reacties van fans binnen. "Met een schietpartij midden op de dag en de moord op Charlie Kirk, zou de FIFA Amerika niet moeten toestaan het WK te organiseren," schreef een van hen.

Onveilig land

"Hoe kan het WK in een onveilig land worden gehouden na de moord op Charlie Kirk?" voegde een ander toe, terwijl een derde nog directer was: "Het WK kan niet in Amerika worden gehouden vanwege de veiligheid van iedereen." Sommigen gingen nog een stap verder in vergelijkingen: "Er is geen enkele kans dat een Arabisch land het WK zou mogen organiseren als zoiets daar zou gebeuren," zeiden de fans.

'Een verschrikkelijk idee'

Anderen reageerden emotioneel op het nieuws van de moord: "Nadat ik de video van Charlie Kirk heb gezien, denk ik niet dat het een goed en verstandig idee is om het WK in Amerika te houden. Nogmaals, Amerika als gastheer is een verschrikkelijk idee. Het nieuws over Charlie is hartverscheurend."

'De legendarische Charlie Kirk is dood'

Ook Donald Trump zelf reageerde op het nieuws van het overlijden van een belangrijk persoon in zijn campagne. "De grote en eigenlijk legendarische Charlie Kirk is dood," schreef de Amerikaanse president.