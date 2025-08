De KNVB en wereldvoetbalbond FIFA hebben mogelijk een groot probleem. Een Nederlandse stichting die opkomt voor de belangen van profvoetballers eist namelijk mogelijk miljarden euro's van de organisaties. Dat heeft alles te maken met het transfersysteem in de voetbalwereld en een uitspraak in eerdere rechtszaak.

De NOS meldt maandag dat de stichting Justice for Players een massaclaim gaat indienen bij de FIFA en vijf andere organisaties, waaronder ook de Nederlandse KNVB. Die organisaties zijn volgens de publieke omroep eerder op de dag ingelicht over het feit dat de stichting een rechtszaak wil beginnen. Er zal later dit jaar een vordering worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland.

De stichting is van mening dat sinds 2002 ongeveer 100.000 spelers benadeeld zijn door de regelgeving van de FIFA rond transfers. Dat zijn niet enkel voetballers die op het hoogste niveau spelen, maar ook spelers uit lagere competities. Experts rekenden uit dat zij in hun carrière gemiddeld zo'n acht procent minder hebben verdiend door de regels.

Spraakmakende zaak rond Lassana Diarra

De massaclaim is een gevolg van de uitspraak in de zaak rond de Franse voetballer Lassana Diarra. De oud-speler van Real Madrid besloot om zijn contract bj Lokomotiv Moskou op te zeggen door een ruzie. De FIFA gaf hem daarop een boete van 10,5 miljoen euro en ook mocht hij daarna niet bij een andere club tekenen.

Diarra vocht dat aan en kreeg eind vorig jaar gelijk van het Europees Hof. De rechter was toen heel duidelijk: "De regels belemmeren het vrije verkeer van profvoetballers die hun contract eenzijdig op willen zeggen."

'Voetballers lopen inkomsten mis'

Na die zaak werd er al gespeculeerd dat het transfersysteem volledig op de schop zou gaan. In de 'normale' wereld is het voor werknemers tenslotte mogelijk om een contract op te zeggen en dan bij een ander bedrijf aan de slag te gaan. Die mogelijkheid hebben spelers echter meestal niet. Als ze die kans wel zouden krijgen dan verdwijnt mogelijk ook het volledige systeem met transferbedragen zoals we dat nu kennen.

De FIFA paste vervolgens de regels een beetje aan, maar daar kwam toen vanuit de spelersvakbonden al kritiek op. Nu krijt het dus een staartje. "Als gevolg van de onwettige FIFA-regels hebben voetballers aanzienlijke inkomsten misgelopen", stelt Lucia Melcherts in een statement aan de NOS. Zij is voorzitter van het bestuur van de stichting. "Wij dienen deze claim in om gerechtigheid voor voetballers te bereiken."