Het is nooit stil rondom Memphis Depay in Brazilië, al had hij aan deze situatie weinig schuld. De aanvaller van Corinthians zit vast op Rio de Janeiro en miste daardoor een training van zijn club. "Ze raden mensen niet aan om te reizen", was de boodschap aan Memphis.

Corinthians kwam afgelopen zaterdag in actie tegen EC Vitoria (1-0 winst), waarna de selectie twee dagen vrij kreeg van trainer Dorival Junior. Memphis maakte daar dankbaar gebruik van en bracht een bezoekje een Rio de Janeiro. De 31-jarige spits had zelfs toestemming gekregen van zijn club.

De all-time topscorer van het Nederlands elftal moest zich dinsdag weer melden in São Paulo voor de eerste training met zijn club. Een helikopter zou hem van A naar B brengen, maar door extreme weersomstandigheden mocht Memphis niet de lucht in. Corinthians bracht vervolgens in een officieel statement naar buiten dat de voormalig speler van onder andere Manchester United en FC Barcelona daarom op de training ontbrak.

'Atypische dag' voor Rio de Janeiro

In de verklaring stond: 'De landing was gepland voor 12.30 uur, maar slecht weer verhinderde het opstijgen. Memphis onderhield de hele dag contact met het management en blijft zoeken naar manieren om terug te keren naar São Paulo, aangezien Rio de Janeiro een atypische dag doormaakt. Het stadhuis raadt mensen aan om niet te reizen.'

Memphis heeft weinig geluk met het vliegverkeer de afgelopen periode. Onlangs arriveerde hij later bij het Nederlands elftal, omdat zijn paspoort naar eigen zeggen was gestolen. De 106-voudig international kreeg om die reden maar 23 minuten tegen Malta in de WK-kwalificatie van bondscoach Ronald Koeman, maar scoorde wel (4-0). In de wedstrijd tegen Finland was hij één keer trefzeker (ook 4-0).

Op eenzame hoogte in Oranje

In de interlandperiode van september werd Memphis all-time topscorer van het Nederlands elftal, door Robin van Persie te passeren. De teller staat inmiddels al op 54 treffers. Ook heeft hij de meeste assists van alle spelers ooit in Oranje: 36.