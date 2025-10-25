Memphis Depay heeft een ereplek in het Nederlands elftal verdiend. De aanvaller is de voetballer met het hoogste aantal goals én hoogste aantal assists ooit voor Oranje. Dat mag gevierd worden.

In september maakte Memphis tegen Litouwen zijn 51e treffer ooit in het tenue van Nederland. Daarmee ging hij voorbij Robin van Persie als topscorer aller tijden van Oranje. Inmiddels staat de teller trouwens al op 54.

Koffertje

Die 51 treffers vierde Memphis, aanvaller bij het Braziliaanse Corinthians, al onder meer met een stel speciale voetbalschoenen. Het merk Puma kwam met een limited edition schoen. Die bracht Memphis mee naar Nederland toen hij daar eerder in oktober was voor een nieuw interlandblok. Hij droeg ze in een koffertje, dat hij daarna voor een video op zijn socials uitpakte.

Spacers

Memphis besloot nog wat meer memorabilia te laten maken rondom zijn recordtreffer. Hij gaf een juwelier in New York de opdracht om wat in elkaar te zetten met goud. Op Instagram laat de juwelier het resultaat zien: sieraden voor het gebit. De gouden cijfers lopen op: 1, 2, 3, 4 en dan 51.

"Fancy yellow diamond spacers", zo omschrijft de maker ze. "Voor Memphis Depay. We eren zijn recordaantal goals voor het Nederlandse team met zijn 51e goal."

Interlandgoals voor Oranje

Memphis scoorde na die 51e treffer ook nog tegen Malta en Finland. Tegen Litouwen maakte hij er trouwens twee, dus zo komt het totaal uit op 54. Vervolgens moest hij weer aan de slag in de Braziliaanse competitie. In een duel tegen Atletico Mineiro ging de trukendoos open.

Memphis kwam in de blessuretijd van de eerste helft in een opstootje terecht met Tressoldi. Nadat de twee in duel waren met elkaar ging de bal uit en gaf de Nederlander zijn opponent een zet. Tressoldi reageerde daarop en gooide de bal vol tegen Memphis aan. De Corinthians-spits was echter niet van gisteren en hij deed net alsof hij de bal teruggooide naar Tressoldi. Die wilde hem vangen, maar Memphis gooide de bal niet weg. Vervolgens liep hij weg met een glimlach en begon het stadion te juichen.