Donyell Malen houdt maar niet op met scoren. De Nederlander, die deze winter verkaste naar AS Roma, houdt van het leven in Italië, want hij speelt de pannen van het dak. Ook tegen kampioen Napoli was hij van belang: in het 2-2 gelijkspel scoorde hij tweemaal.

"Als we Donyell Malen in de eerste seizoenshelft ook in de selectie hadden gehad, hadden we nu veel hoger gestaan", zijn de lovende woorden van trainer Gian Piero Gasperini na afloop. De club staat vierde, net achter Napoli, en is helemaal in de ban van de Nederlander. Malen scoorde al vijf keer sinds zijn komst naar Rome en dat levert de nodige complimenten op.

Gelijkspel tegen Napoli

Tegen Napoli opende hij de score om in de tweede helft vanaf de penaltystip zijn tweede van de avond erin te schieten. Het was dus niet genoeg voor een overwinning. Maar dat hij Roma nog veel punten gaat bezorgen, daar twijfelt zijn trainer niet aan. "Dit is een team dat een spits nodig heeft zoals hij. Zijn ploeggenoten brengen hem steeds in gevaarlijke posities. We kunnen nog beter worden als ook Paulo Dybala en Stephan El Shaarawy terug zijn.

Direct komen natuurlijk de geluiden dat Malen de spits moet zijn van het Nederlands elftal. Of Koeman dat aan zal durven, valt te bezien. Malen is een vast selectielid van Oranje, maar staat daar vaak op rechtsbuiten.

Kranten lyrisch

De media in Italië is lyrisch over de Nederlander. Calcio Mercato noemt hem zelfs een aliën: " Er is een alien geland in de Serie A: Malen scoort ook uit bij Napoli en maakte al na zeven minuten de openingstreffer." En de toonaangevende krant Corriere dello Sport geeft zelfs aan dat hij niet meer weg te denken is uit de aanval van Roma. "Malen is niet zomaar een speler. Hij heeft een steriele en weinig levendige Romeinse aanvalslinie nieuw leven ingeblazen met zijn snelheid, diepgang en doelpunten. Elementen die vóór zijn komst zo ontbraken. Hij is onmisbaar."

Roma wil hem overnemen

Malen zelf blijft nuchter onder zijn vijfde doelpunt in vijf wedstrijden. Hij was zelfs een beetje teleurgesteld. " Ik denk dat we de overwinning verdienden. Het was natuurlijk een mooie avond voor mij persoonlijk, maar we wilden hier gewoon winnen", waren zijn woorden na afloop. Toch lijkt zijn overstap naar AS Roma een gouden zet geweest, de Romeinen overwegen zelfs zijn huurcontract om te zetten in een vaste overeenkomst. Dat zou Aston Villa zo'n 25 miljoen opleveren, meldt Fabrizio Romano.

Alles over Serie A

