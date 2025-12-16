PSV heeft dinsdag met 3-0 gewonnen van GVVV in de EuroJackpot KNVB Beker. Na twee snelle doelpunten werd de wedstrijd al vrij snel saai.

PSV besliste de wedstrijd al héél vroeg. Binnen tien minuten stond het 2-0 voor de regerend landskampioen, door doelpunten van Guus Til en Paul Wanner. Het is de eerste goal van de 19-jarige Duitse aanwinst in het shirt van de Eindhovenaren. Het talent kwam deze zomer voor vijftien miljoen euro over van Bayern München.

In de 22e minuut moest Couhaib Driouech geblesseerd het veld verlaten. De een zijn dood is de ander zijn brood, want Tai Abed mocht debuteren voor PSV 1. De 21-jarige aanvaller uit Israël speelde al tachtig wedstrijden (26 goals) voor het Jong-elftal. Hij kwam vier seizoenen geleden over van Hapoel Tel Aviv.

Ivan Perisic viel na de thee in en was nog geen tien minuten later trefzeker: de Kroaat zorgde voor de 3-0 in het Philips Stadion en maakte aan alle laatste twijfels een einde. Even later vielen ook Nicolas Verkooijen (19) en Fabian Merien (17) in het veld. Voor beide spelers was het hun debuut voor PSV 1. Een domper was nog het uitvallen van Mauro Júnior.

Pech voor Nick Olij

Eén van de vele wissels die een kans zou krijgen was Nick Olij, zo verklapte Bosz al. De keeper kwam deze zomer voor drie miljoen euro over van Sparta Rotterdam, maar verloor bij PSV de strijd onder de lat van Matej Kovar en speelde nog geen minuut voor de club. Laatstgenoemde is op huurbasis (met verplichte transfer) overgekomen van Bayer Leverkusen. Vlak voor de aftrap kwam er echter dramatisch nieuws: Olij raakte in de warming-up geblesseerd, waardoor Kovar toch onder de lat stond.

GVVV

Tegenstander GVVV uit Veenendaal speelt in de Tweede Divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. De ploeg wordt al ruim vier jaar gecoacht door Gery Vink, die lang trainer was in de jeugdopleiding van Ajax. GVVV staat momenteel achtste in de Tweede Divisie.