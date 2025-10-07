Memphis Depay heeft veel moeten regelen in Brazilië om naar Nederland te komen, maar heeft het wel voor elkaar gekregen. Zijn paspoort was gestolen, waardoor hij niet op het vliegtuig kon stappen voor de interlandperiode van Oranje. Maar de KNVB geeft nu een verlossende update over de situatie, ook voor bondscoach Ronald Koeman.

Depay sluit dinsdag aan bij het Nederlands elftal, meldt een woordvoerder van de KNVB. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal miste zondagnacht zijn vlucht vanuit Brazilië omdat hij geen paspoort had. Met een nooddocument is hij op weg naar het trainingskamp van de nationale ploeg in Zeist.

'Plan veranderd'

Depay zal donderdag in de WK-kwalificatiewedstrijd op Malta niet aan de aftrap staan, maakte bondscoach Ronald Koeman maandag tijdens een persconferentie bekend. "Het plan dat ik met hem in mijn hoofd had, is wel veranderd. Hij zal niet beginnen tegen Malta."

Niet voor straf

Koeman benadrukte dat Depay, die uitkomt voor het Braziliaanse Corinthians, niet voor straf op de bank moet plaatsnemen. "Zeker niet", stelde hij. "Maar Depay heeft de laatste weken weinig gespeeld en hij moet een lange reis maken. We moeten ook kijken naar de fysieke gesteldheid van hem."

Malta-uit en Finland-thuis

De KNVB meldde maandag voor de persconferentie dat het paspoort van Depay is gestolen. Oranje speelt drie dagen na de uitwedstrijd tegen Malta thuis tegen Finland. Met gunstige resultaten bij Litouwen - Polen zondag en twee zeges van Oranje kan het Nederlands elftal al verzekerd zijn van deelname aan het WK van volgend jaar zomer in Verenigde Staten, Canada en Mexico. Officieus dan, want Polen kan er dan alleen op doelsaldo nog voorbij, dat is nu flink in het voordeel van Nederland.

