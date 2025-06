Het Gold Cup-avontuur van Curaçao is geëindigd in mineur. De ploeg van de Nederlandse bondscoach Dick Advocaat stuntte tegen topland Canada nog met een laat gelijkspel, maar in de afsluitende groepswedstrijd was de klok juist de grote tegenstander, waardoor het einde verhaal is op het Midden-Amerikaanse kampioenschap.

Curaçao heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinales van de Gold Cup. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat verloor in het Avaya Stadium van San José de laatste groepswedstrijd van Honduras met 2-1, door een Hondurees doelpunt in blessuretijd. Curaçao behaalde daardoor slechts 2 punten uit drie wedstrijden bij het landentoernooi van de Concacaf.

Winst was noodzakelijk

Curaçao speelde de eerste twee duels tegen El Salvador (0-0) en Canada (1-1) gelijk en hield daardoor tegen Honduras hoop op een plek bij de laatste acht. Daarvoor moest er gewonnen worden van Honduras in Groep B, maar daar kwam niks van terecht. Na ruim een half uur kwam de tegenstander op 1-0 via Jorge Alvarez, maar hielp Honduras-keeper Edrick Menjivar mee door een eigen goal te maken.

Blessuretijd

Curaçao probeerde het vervolgens wel om de doorbraak te forceren, getuige de kansen die het 'Nederlandse' eiland in de Caribische Zee kreeg. Maar waar de blessuretijd tegen Canada nog redding bracht, bleek dat tegen Honduras juist de ondergang. Olympiakos-middenvelder Luis Palma scoorde in de tweede minuut van de blessuretijd de 2-1 en bepaalde daarmee het lot voor het uitgeschakelde Curaçao.

Kans op WK

In de andere wedstrijd van Groep B liep het helemaal uit de hand. El Salvador kreeg in de eerste helft tegen Canada liefst twee rode kaarten en verloor daardoor kansloos met 2-0. Canada gaat met Honduras naar de kwartfinales. Suriname werd in een groep met Costa Rica, Mexico en de Dominicaanse Republiek uitgeschakeld met 1 punt uit drie wedstrijden. Zowel Curaçao als Suriname is nog in de race om het WK voetbal van 2026 te halen.

