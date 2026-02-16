Het halve seizoen van Oleksandr Zinchenko bij Ajax blijft steken op slechts twee optredens. De Oekraïense vleugelverdediger raakte tijdens zijn basisdebuut al na drie minuten geblesseerd. Nu blijkt dat hij de rest van het seizoen moet missen.

Zinchenko mocht voor het eerst in de basis beginnen op zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (4-1). Die wedstrijd moest de Oekraïner al na drie minuten staken, vanwege een op het oog zware blessure. Enkele dagen later communiceert Ajax de stand van zaken en het is slecht nieuws voor alle Ajax-fans. "Na onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat een operatie noodzakelijk is", schrijft Ajax op de eigen site. "Aansluitend wacht de 29-jarige international van Oekraïne een langdurige revalidatieperiode waardoor hij dit seizoen niet meer in actie zal komen."

Winterse aankoop

Zinchenko werd vlak voor het einde van de winterse transferperiode gecontracteerd door Ajax. De Amsterdammers wilden nog graag een nieuwe linksback binnenhalen en kwamen derhalve uit bij de Oekraïner. De vleugelverdediger was door Arsenal uitgeleend aan Nottingham Forest, maar was daar op een zijspoor beland. Club en speler konden zodoende uitkomst bieden voor elkaar.

Zinchenko tekende een contract tot het einde van het seizoen, waardoor de kans aanwezig is dat hij zich slechts drie minuten officieel speler van Ajax mag noemen in de Johan Cruijff Arena. Na een duel met Fortuna Sittard-speler Dimitris Limnios ging het mis voor de rappe verdediger. Eerder viel de Oekraïnse sterspeler ook al een kwartier in tijdens de uitwedstrijd tegen AZ (1-1).

In het verleden speelde de 29-jarige verdediger onder meer voor Manchester City. Die ploeg leende hem in het seizoen 2016-2017 uit aan PSV. Ervaring met Nederland had Zinchenko dus al wel. Of Ajax besluit ook volgend jaar met hem door te gaan, is momenteel nog onduidelijk.

Play-offs WK

Ook voor Oekraïne is de blessure van één van de sterkhouders een hard gelag. Het land neemt in maart deel aan de play-offs om nog kwalificatie voor het WK van komende zomer af te dwingen. Oekraïne neemt het in de halve finale op tegen Zweden, en strijd bij een overwinning met de winnaar van de confrontatie tussen Polen en Albanië om een ticket voor het mondiale eindtoernooi. Tot nog toe kwam Zinchenko 75 keer in actie voor de Geelblauwen.

