De 4-1 overwinning van Ajax op Fortuna Sittard heeft een grote smet met de blessure van Oleksandr Zinchenko. Fred Grim vertelt op de persconferentie na afloop dat het er niet goed uitziet en daar baalt hij vreselijk van. "Dit is een heel hard gelag na een paar minuten."

Het duurde maar 3 minuten voordat het noodlot toesloeg bij Oleksandr Zinchenko. Hij werd geraakt van achter en zakte behoorlijk door zijn linkerbeen. Het lijkt dan ook een vervelende knieblessure te zijn voor de Oekraïner. "Een hard gelag", noemt Grim de blessure. En dat heeft niet alleen te maken met de vervelende timing voor Zinchenko.

Impact Zinchenko

De impact van de nieuwe aanwinst van Ajax was namelijk vanaf dag één al duidelijk en dat steekt de trainer vooral. "Ik heb hem kort gesproken in de rust en na afloop. Dit is niet prettig, dit gun je niemand. Hij is hier met goede bedoelingen gekomen en vanaf het begin dat hij hier is, neemt hij de jonge jongens bij de hand", omschrijft Grim.

MRI-scan

"Hij is direct bepalend geweest in de groep, ook in meetings zei hij continu zinnige dingen. Dan is dit een heel hard gelag. Ik maak me zeker zorgen over hem", reageert hij op de vraag of er zorgen zijn. "Het is denk ik een knieblessure, maar we kunnen er echt niks over zeggen. Er is zo snel mogelijk een MRI en dan weten we meer."

Ajax won met 4-1 in Amsterdam van Fortuna Sittard en boekt daarmee een belangrijke zege in de race om plek 2 in de Eredivisie. Maar toch hangt de blessure als een schaduw over de winst heen. "Dit heeft wel even impact", bevestigt Grim.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.