Drama voor winnend Ajax compleet: grote verslagenheid in Amsterdam na mislopen titel

Een drama heeft zich ontvouwd in Amsterdam. Ajax deed wat het moest doen, door met 2-0 te winnen van FC Twente, maar is alsnog geen kampioen. Ze waren afhankelijk van wat PSV zou doen op bezoek bij Sparta Rotterdam, maar daar werd op krankzinnige wijze met 3-1 gewonnen. Hierdoor loopt Ajax op pijnlijke wijze de 37e landstitel mis.

Niemand gaf Ajax nog een stuiver na vier wedstrijden op rij puntenverlies. Hoe snel Ajax negen punten los stond aan kop, zo snel gaven ze die negen punten ook weer weg. Terwijl de Amsterdammers op koers waren om al vroeg kampioen te worden, stonden ze aan het begin van de wedstrijd tegen Twente toch weer op plek 2, met één punt minder dan PSV.

Vormdip Ajax

Maar zoals dit seizoen ontzettend veel bijzondere wendingen had, was dit ook het geval in speelronde 34. Ajax won in de Johan Cruijff ArenA van FC Twente en hoopte vurig op een misstap van PSV. Dat ze wonnen, was een prestatie op zich.

Want de spelers en staf waren helemaal gebroken na de krankzinnige wedstrijd in Groningen. Na afloop liepen de spelers naar de bus alsof ze richting een begrafenis gingen. Het moest zichzelf nog één keer oprichten en dat was nogal een klus na het debacle in Groningen. Ajax dacht zichzelf aan kop te schieten na de goal van Wout Weghorst maar in een bizarre slotfase schoot Groningen toch de 2-2 erin.

Krankzinnige wendingen

Ajax speelde een heel goede wedstrijd en voelde zich gesterkt door een luide Johan Cruijff ArenA. In de twintigste minuut werd het zingen beloond. Jordan Henderson scoorde voor Ajax en voor heel even stond Ajax op plek 1. Letterlijk maar heel even, want luttele seconden later scoorde PSV de 0-1 in Rotterdam. Dus stond Ajax weer tweede.

Even later veerden de supporters opnieuw op. Een app die de scores bijhoudt op andere velden, had zich even vergist. Sparta-spits Tobias Lauritsen kopte de bal net naast, maar de app pushte de gelijkmaker naar alle telefoons. Zo werden de Ajax-supporters én directie lelijk in het ootje genomen. Bij rust stond Ajax nog steeds tweede.

Sparta scoort, Ajax juicht

Maar daar kwam tien minuten na rust verandering in. In Rotterdam had nota bene Feyenoord-huurling Gjivai Zechiël de 1-1 gescoord tegen PSV. De hele ArenA veerde op. De spelers op het veld maanden elkaar tot kalmte, met een marge van één kon natuurlijk van alles gebeuren. Even dacht Weghorst de 2-0 te hebben gemaakt, maar die werd afgekeurd.

Drama voor Ajax

Op het moment dat deze werd afgekeurd scoorde ook Luuk de Jong de 1-2 in Rotterdam. Toen Malik Tillman ook de 1-3 maakte in Rotterdam, viel het stadion stil. Waarna de fans keihard het clublied van Ajax zongen. Wout Weghorst scoorde nog de 2-0, maar de droom was voorbij. PSV is kampioen van de Eredvisie.

Hierdoor gaat het seizoen van Ajax als een nachtkaars uit. Het feit dat iedereen aan het begin van dit seizoen had getekend voor de tweede plek, telt even niet. Als je vijf wedstrijden voor het eind negen punten voor staat en dan geen kampioen wordt, is dat áltijd een drama. Ajax zal de wonden moeten likken en doorbouwen voor volgend jaar. Het krijgt veel miljoenen binnen, dus daar kunnen ze mooi mee aan de slag. Of dat met Farioli zal zijn, is de grote vraag. Met zijn onorthodoxe aanpak heeft hij menig Ajacied op de kast gekregen.

