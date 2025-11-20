Een bijzonder bericht op het kanaal van Ajax deze donderdagmiddag. Daar verscheen Abderrahim Nouri in beeld. Hij gaf een update over zijn broertje Abdelhak Nouri, die in 2017 tijdens een oefenwedstrijd van Ajax een hartstilstand kreeg en als gevolg daarvan blijvende hersenschade opliep.

Het tragische ongeval was destijds groot nieuws in de voetbalwereld. Nouri, op dat moment misschien wel het grootste Ajax-talent, werd lange tijd in het ziekenhuis gehouden maar is inmiddels al jaren thuis bij zijn familie. Daar krijgt hij voortdurend zorg vanwege de opgelopen hersenschade.

Voor de buitenwereld is het onduidelijk hoe het het precies met de voormalig voetballer gaat. Af en toe treedt de familie naar buiten en vaak wordt duidelijk dat er piepkleine vooruitgang merkbaar is. Dat blijkt ook uit de recente update van zijn broer.

"Hij heeft nog steeds dezelfde humor", stelt Abderrahim. "Hij lacht nog altijd om dezelfde grappen. Dat hij in deze situatie nog met ons kan lachen en nog steeds die dingen grappig vindt, daar krijg ik spontaan een glimlach van."

Update over gezondheid

Vervolgens gaat hij dieper in op de gezondheid van Appie. Voor zo ver dat kan. "Het is lastig in te beelden voor de mensen hoe het daadwerkelijk met hem gaat. Maar voor ons ook lastig om te veel in detail te treden vanwege zijn privacy. Maar ik kan je gerust stellen: hij laat bewust emoties zien. Hij lacht vaak en is vaak blij. Ook laat hij helaas minder leuke emoties zien, wat natuurlijk heel normaal is. Maar het gaat gewoon goed met hem."

Bijzondere wedstrijd van Ajax

De timing van de update is geen toeval. Aankomende zaterdagavond staat het thuisduel van Ajax tegen Excelsior in het teken van de stichting van Nouri. De foundation zet zich in voor meer hartveilige omgevingen in Nederland. In totaal wil de Nouri Foundation 34 aed's (apparaten die een schok geven bij een hartstilstand) plaatsen. Dat aantal is bewust gekozen, aangezien 34 het rugnummer van Nouri was.

Rondom het duel wordt er dus veelvuldig aandacht geschonken aan Nouri en de stichting. Het zal dus een emotionele wedstrijd worden bij Nouri, die in de voetbalwereld enorm geliefd is. Binnen de huidige selectie is een aantal voetballers die samenspeelden met het voormalig talent: dat is Davy Klaassen en Kasper Dolberg.

