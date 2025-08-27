Er is veel te doen rondom een drietal spelers van Manchester United. Eén daarvan is Jadon Sancho, die buiten Europa lijkt te willen gaan voetballen. Dat komt door zijn bekende Amerikaaanse vriendin.

Sancho wordt sinds een tijdje gezien met de Amerikaanse rapper Saweetie. De 32-jarige vrouw had samenwerkingen met grote artiesten als Doja Cat en Charli XCX. Afgelopen maand was Sancho zelfs in Californië om samen met zijn nieuwe vriendin een tatoeage te laten zetten. En niet zomaar één: haar tweede naam staat nu in zijn nek.

Saweetie heet officieel Diamonté Quiava Valentin Harper en Sancho heeft nu 'Quiava' achter zijn oor staan. Volgens The Daily Mail zou zij ook invloed hebben op de toekomstige carrière van de Engelse buitenspeler. De 25-jarige Sancho zou het overwegen om naar de Verenigde Staten te vertrekken en zijn loopbaan in Europa achter zich te laten.

Riant salaris

Sancho is in de voorbije weken gelinkt aan Juventus, zijn oude club Borussia Dortmund en AS Roma, maar staat nog altijd onder contract bij Manchester United. Daar verdient hij nog altijd 250.000 pond per week, omgerekend zo'n 290.000 euro. Door zijn mindere prestaties van de afgelopen jaren zijn er weinig clubs die dat salaris willen bieden.

Foto met Nederlander

Sancho deelde woensdag een foto uit 'Kleedkamer 2', zoals we dat begrip sinds deze zomer ook bij Ajax kennen. Daar poseerde hij met Tyrell Malacia en Antony, twee spelers die ook mogen vertrekken bij de club. Antony lijkt op korte termijn naar Real Betis te vertrekken, waar hij het afgelopen jaar al speelde op huurbasis. Rondom Malacia is het rustiger.

Ook Lisandro Martinez poseerde voor het kiekje in de kleedkamer, maar de Argentijn behoort wel tot de selectie van Manchester United. De voormalig verdediger van Ajax is momenteel herstellende van een blessure.

