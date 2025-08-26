Het lijkt er in de dagen voor het einde van de transfermarkt toch op dat Antony een nieuwe club vindt. De buitenspeler is overbodig bij Manchester United, waardoor de club meewerkt aan een transfer.

Real Betis boekt vooruitgang in de jacht op een van zijn belangrijkste transferdoelen: het vastleggen van Antony van Manchester United voor het komende seizoen. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano hebben de twee clubs maandag direct contact gehad, en de gesprekken zijn vandaag voortgezet.

Het aanbod van de Andalusiërs is opnieuw een huurdeal voor de Braziliaan, met een optie tot koop. Mike McGrath van The Daily Telegraph beweert zelfs dat de clubs al een principeakkoord hebben bereikt.

Voorkeur lag ergens anders

Manchester United gaf de voorkeur aan een directe verkoop, maar heeft daarvoor geen passend bod ontvangen. De wens van Antony zelf was duidelijk: een terugkeer naar Real Betis, waar hij vorig seizoen in 26 wedstrijden goed was voor negen doelpunten en vijf assists. In het Estadio Benito Villamarín wordt het shirt met rugnummer 7 alvast vrijgehouden voor Antony.

De 25-jarige Antony speelde tussen medio 2020 en 2022 voor Ajax, wat 95 miljoen euro voor hem ving. Bij de Amsterdammers kwam hij tot 24 goals en 22 assists in 82 wedstrijden, cijfers die hij in 96 wedstrijden bij Manchester United niet aantikte. Daarin was Antony slechts twaalf keer trefzeker en gaf hij vijf keer de assist.

Vorm van Real Betis

Real Betis heeft sowieso een nieuwe rechtsbuiten nodig, want alleen jeugdspeler Pablo Garcia (19) is op de rechterflank inzetbaar. Ook heeft de Spaanse club twee linksbuitens, waarvan er één (Abde Ezzalzouli) geblesseerd is. Betis is prima aan het seizoen begonnen met vier punten uit de eerste twee wedstrijden.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.