Manchester United en winnen. Het is sinds het begin van het vorige seizoen geen gelukkige combinatie. Daar weet een 29-jarige fan alles van...

Supporter Frank Ilett kwam toen Erik ten Hag nog trainer was met een (niet zo) geniaal idee. Hij zou pas naar de kapper gaan als zijn club Manchester United vijf wedstrijden op rij zou winnen. Een hele uitdaging, als je kijkt naar de kwakkelende laatste jaren op Old Trafford.

Sensatie op TikTok

Ilett startte vorig jaar met zijn uitdaging, net voordat Ten Hag in oktober werd ontslagen. "Het leek me een grappig ding om te doen. Ik wilde gewoon wat humor brengen in de pijnlijke tijden van United-fans", verklaarde hij enkele maanden terug bij Sky Sports. De fan maakt er filmpjes van en zet het op TikTok, waar hij een sensatie werd. Hij heeft er inmiddels meer dan 100.000 volgers en 2,7 miljoen likes.

Inmiddels is hij bijna 365 dagen verder en heeft hij een verwilderde bos haren. Daar zou voormalig Manchester United-speler Marouane Felaini jaloers op zijn. "Het groeit alle kanten op", zei Ilett er ooit over.

Seizoen slecht begonnen

Kort nadat Ilett begon werd Ten Hag op straat gezet. Ook zijn (tijdelijke) opvolgers Ruud van Nistelrooij en Ruben Amorim lukten het niet om vijf wedstrijden op rij te winnen. De Portugees kwam in januari nog het dichtst bij, toen hij driemaal zegevierde. Een thuisnederlaag tegen Crystal Palace (0-2) deed Ilett echter de das om.

Afgelopen zondag sprak Ilett zich nog hoopvol uit op TikTok. "Ik kijk uit naar dit nieuwe seizoen en ben optimistisch dat er betere dagen komen voor de club. De overwinningen komen eraan en het haar gaat eraf", zei hij enkele uren voor de seizoensopener van Manchester United tegen Arsenal. Die wedstrijd eindigde in mineur: 0-1 verlies.

De supporter moet hopen op goede resultaten de komende tijd, al liegt het programma er niet om in de Premier League. Tussendoor moet United nog op bezoek bij Grimsby Town in de League Cup.

