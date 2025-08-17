Manchester United heeft het eerste Premier League-duel van het seizoen met 0-1 verloren op Old Trafford tegen Arsenal. Al na twaalf minuten ging het mis, toen Matthijs de Ligt met een verdedigende actie een corner voor de tegenpartij veroorzaakte, waaruit gescoord werd. Jurriën Timber kwam pas halverwege de tweede helft in het veld aan de kant van Arsenal.

Matthijs de Ligt grijpt in, maar veroorzaakt corner tegen

Jurriën Timber startte op de bank bij Arsenal, dat betekende dat De Ligt de enige Nederlander aan de aftrap was. Al na twaalf minuten was het raak voor Arsenal. De Nederlander greep prima in tijdens een aanval van Arsenal. Echter hield de uitploeg echter een hoekschop aan over.

Daar wist de ploeg van Mikel Arteta, zoals wel vaker, raad mee en scoorde. Het was Riccardo Calafiori die het laatste zetje gaf. "We hebben deze week hard getraind om dat te voorkomen", reageerde De Ligt naar afloop. "Maar helaas konden we dit niet voorkomen."

Opvolger Erik ten Hag

Ondanks dat de thuisploeg al vroeg op achterstand kwam, kon Ruben Amorim, de Portugese opvolger van Erik ten Hag bij Manchester United, rekenen op positieve kritiek. "Amorim kan tevreden zijn met wat zijn ploeg de eerste helft heeft laten zien", zei de commentator van ViaPlay vlak voordat de helft van start ging.

Al waren fans wel kritisch over zijn wisselbeleid in de tweede helft. Zo bleek uit reacties op X. Hij wisselde Casemiro voor Manuel Ugarte. Een keuze waar fans absoluut niet over te spreken waren. "Letterlijk de slechtste wissel die Amorim ooit gedaan heeft", schreef een geïrriteerde supporter.

Invalbeurt voor Jurriën Timber

In de tweede helft ontbrak het de thuisploeg niet aan kansen. Ook De Ligt leek even dichtbij een doelpunt, maar het geluk leek niet aan de zijde van de ploeg van Amorim. In de 71ste minuut kwam Oranje-international en tevens oud-Ajacied Jurriën Timber het veld in voor Ben White.

'Beter gespeeld'

De Ligt werd na afloop van het duel gevraagd of hij het gevoel had dat het beter ging met zijn club. "Dat is moeilijk te zeggen", antwoordde hij. "Want we hebben verloren en houden na de eerste wedstrijd nul punten over, dus ik ben wel teleurgesteld. Maar, we hebben wel beter gespeeld."

