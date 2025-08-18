De problemen bij Manchester United lijken in het nieuwe seizoen nog altijd niet opgelost. De gevallen topclub eindigde vorig jaar als vijftiende in de Premier League en begon de nieuwe jaargang met een nederlaag tegen Arsenal. In de Britse media is er dan ook volop aandacht voor coach Ruben Amorim, die iets minder dan een jaar geleden Erik ten Hag opvolgde.

Amorim zag zijn team, met de peperdure aanwinsten Bryan Mbeumo en Matheus Cunha in de aanval, een betere indruk maken dan vorig seizoen, maar een blunder van doelman Altay Bayindir kostte The Red Devils de kop. De keeper liet zich bij een corner makkelijk wegzetten dat stond Riccardo Calafiori toe om de enige goal van de wedstrijd te maken.

Bedenkelijk record

Het leverde de Portugese opvoler van Ten Hag opnieuw een bedenkelijke statistiek op, terwijl hij vorig seizoen al het ene na het andere ongewilde record in handen kreeg. Amorim stond voor de 28ste keer aan de zijlijn bij een Premier League-duel en verloor al voor de 15de keer.

Hij is daarmee de eerste trainer in de Engeland sinds Paul Hart in 2009 die erin slaagt om zo snel dit aantal nederlagen te halen met een team dat niet net gepromoveerd is. Hart deed het echter met laagvlieger Portsmouth en Amorim met één van de grootste clubs ter wereld.

Amorim krijgt gelijk

Ondanks de nederlaag is er niet alleen maar kritiek op Amorim in de Britse media. Daily Mail schrijft namelijk dat hij volledig gelijk had om de aanvalslinie op de schop te gooien. Rasmus Hojlund, Jaden Sancho, Marcus Rashford en Antony komen niet meer in zijn plannen voor en alle hoop is gevestigd op Mbeumo, Cunha en Benjamin Sesko, die ook voor een enorm bedrag werd binnengehaald.

De krant herinnert de lezers eraan dat United onder Amorim vorig seizoen in 27 duels slechts 32 keer scoorde en dat slechts vier teams het slechter deden in de Premier League. Drie daarvan degradeerden zelfs. Het medium vond dat de aanvallers vorig seizoen regelmatig 'het leven uit wedstrijden zogen', maar zag zondag ondanks het uitblijven van een doelpunt een veel gevaarlijker United.

Volgende wedstrijd

United staat door de nederlaag tegen Arsenal wel nog altijd op nul punten en krijgt volgend weekend de kans om de eerste punten binnen te gaan slepen in de Premier League. De ploeg van Amorim gaat op zondag 24 augustus op bezoek bij Fulham. De week erna speelt het thuis tegen promovendus Burnley.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.