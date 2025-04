Memphis Depay haalt wederom fors uit via Instagram: 'Respect moet je verdienen'

Memphis Depay heeft na de wedstrijd tussen Corinthians en Racing Club de Montevideo weer van zich laten horen via Instagram. De aanvaller vond dat één van de Uruguayanen niet genoeg respect toonde en hij looft een actie van zijn teamgenoot Breno Bidon.

Memphis won met Corinthians van Racing Club de Montevideo in de Copa Sudamericana. Die zege was ook echt nodig, want anders werd de kans op overleving in het toernooi wel erg klein. Ángel Romero maakte de winnende en enige treffer namens de ploeg van Memphis. Daardoor is de kans nog aanwezig dat Corinthians zich kan plaatsen voor de volgende ronde van het Copa Sudamericana-toernooi.

Instagram

De wedstrijd werd gedurende de minuten vorderden steeds minder gezellig. Verschillende opstootjes zorgden ervoor dat er veel kaarten vielen tijdens de wedstrijd. Corinthians moest al vroeg met tien man verder na een rode kaart en ook Memphis ging al vroeg op de bon met geel. Achteraf wilde de Nederlander toch zijn gram halen en dat deed hij, zoals wel vaker, via zijn Instagram.

Memphis stuurde een Instagram-story de lucht in, waarin hij zijn teamgenoot Breno Bidon een compliment gaf. Hij maakte een gebaar richting een boze Montevideo-speler. Bidon maakte met het gebaar kenbaar dat de tegenstander nogal klein was en dat vond Memphis terecht. 'Je hebt hem precies gezegd wat hij moest horen. Respect is iets wat je moet verdienen, dat krijg je nooit vanzelf', zette Memphis bij een foto van Bidon.

Kritiek

Het is niet de eerste keer dat Memphis zich negatief uitlaat. Onlangs was hij ook niet te spreken over de media in Brazilië na het ontslag van de Corinthians-coach. "De pers publiceert dingen die niet waar zijn. Ze spelen veel in op de gevoeligheid van de fans. Je speelt met de krantenkoppen en vermaakt die mensen. Dat interesseert me niet, maar mijn boodschap aan de fans is dat wat je leest niet altijd waar is. Als het uit mijn mond komt, prima, maar wie zet dit soort dingen in de pers?"