Groot drama voor Memphis Depay: Oranje-international voor de rust gewisseld tijdens oorwassing Corinthians

Voor Memphis Depay is het duel van Corinthians tegen Flamengo in de Braziliaanse competitie op een waar drama uitgelopen. De Nederlandse aanvaller viel al in de eerste helft geblesseerd uit en zag zijn teamgenoten een geweldig pak slaag krijgen.

Corinthians sloot het vorige seizoen af met een geweldige winstreeks en dus was er de hoop dat de ploeg van Memphis die vorm door zou trekken naar de nieuwe jaargang. Niets was echter minder waar, want de Braziliaanse grootmacht begon slecht aan het seizoen en dat kostte coach Ramon Diaz de kop. Memphis was vorige week in het eerste duel na het ontslag van de Argentijn met twee goals heel belangrijk, maar tegen Flamengo kreeg hij een gigantische dreun te verwerken.

Dramatische middag

Flamengo kwam al in de vijfde minuut op voorsprong door een goal van Everton en in het laatste kwartier voor rust liep de thuisploeg nog verder weg van Corinthians. Giorgian de Arrascaeta en Pedro waren trefzeker, waardoor de ploeg van de Nederlandse aanvaller al voor rust tegen een 3-0 achterstand aankeek.

De dag werd nog erger voor Memphis, want hij raakte even later ook nog geblesserd na een duel en moest daardoor gewisseld worden. Het is nog onduidelijk wat er precies met hem aan de hand is. Corinthians incaseerde zonder de aanvaller een kwartier voor tijd nog de 4-0.

Nederlands elftal

Bondscoach Ronald Koeman zal ongetwijfeld bezorgd zijn door de beelden uit Brazilië, want hij haalde Memphis vorige maand na ruim een half jaar afwezigheid weer bij de selectie van het Nederlands elftal. De aanvaller speelde toen zijn honderdste interland tegen Spanje.

Oranje speelt over begin juni twee interlands. De ploeg van Koeman begint dan aan de kwalificatie voor het WK van 2026 met een uitduel tegen Finland en een thuiswedstrijd tegen Malta. Memphis heeft dus ongeveer zes weken de tijd om te herstellen van zijn blessure.