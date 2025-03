Dramatische week voor Nederland compleet: Tottenham Hotspur knikkert AZ uit Europa League

AZ is in de achtste finales van de Europa League uitgeschakeld. De Alkmaarders verdedigden bij Tottenham Hotspur donderdagavond een 1-0 voorsprong door de zege in het heenduel, maar gingen met 3-1 onderuit in Londen. Door de nederlaag van AZ is er geen Nederlandse club meer over in Europa.

AZ had vorige week de kans om afstand te nemen van Tottenham, maar liet dat na en begon dus maar met een marge van één goal aan de return in Londen. Dat verschil had de thuisploeg, met Mickey van de Ven in de basis, binnen een half uur al goedgemaakt. Wouter Goes wilde de bal achterin wegwerken, maar Heung-min Son stak daar een stokje voor en via Dominic Solanke belandde de bal bij Wilson Odobert, die van dichtbij simpel raak kon schieten.

'Belachelijke afgang Ajax in Europa legt nog meer druk op duel met AZ: grotere schande dan het al is' Heel even leek Ajax genezen van het wisselvirus van de eerste seizoenshelft. Maar in Frankfurt sloeg dat virus hardhandig toe. Tien wisselingen voerde Francesco Farioli door, waarmee hij al voor het eerste fluitsignaal de handdoek in de ring gooide wat betreft het Europese avontuur. Een keuze die elke Ajacied zal veroordelen.

Het beloofde daarna een loodzware opgave te worden, maar AZ haalde de rust zonder verdere kleerscheuren. Vlak na de pauze ging het echter al snel mis. Spurs kwam er razendsnel uit na balverlies van de Alkmaarders en na een een-tweetje tussen Son en James Maddison schoot de Engelsman de 2-0 binnen.

Hoop voor AZ verdwijnt snel

Spurs had daarmee gedaan wat het moest doen en dat leek even later voor concentratieverlies te zorgen. Lucas Bergvall, die vorige week in eigen doel scoorde, verspeelde bal vlak voor het eigen doel namelijk op klungelige wijze en Peer Koopmeiners profiteerde optimaal door snoeihard raak te schieten.

Het tweeluik was daarmee weer in balans, maar dat duurde niet lang. Tien minuten na de Alkmaarse goal was het alweer 3-1. Odobert kreeg na een schitterende aanval van de thuisploeg de kans om zijn tweede goal te maken en dat was geen enkel probleem voor de Fransman. AZ zette nog wel aan, maar wist ondanks een enorme kans voor Mees de Wit niet meer het net te vinden.

Dramatische week voor Nederland

Met de uitschakeling van AZ is de dramatische voetbalweek voor Nederland compleet. Aan het begin van de week waren er namelijk nog vier Nederlandse teams actief in Europa, maar zij liggen er allemaal uit. Feyenoord en PSV sneuvelden in de Champions League en donderdagavond vloog Ajax er net als AZ ook uit in de Europa League.

Pijnlijke exit voor Ajax in Europa: gênante afgang tegen Frankfurt Ajax is pijnlijk onderuit gegaan in Frankfurt. Eintracht won in eigen huis met 4-1 van Ajax waardoor er over twee wedstrijden met 6-2 werd gewonnen. Het avontuur van Ajax in Europa is daarmee over. Francesco Farioli hoopte met tien wissels nog een vuist te maken tegen de Duitse ploeg, maar die hoop was snel vervlogen. Alle blikken kunnen nu gericht op de Eredivisie.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.