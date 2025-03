Pijnlijke exit voor Ajax in Europa: gênante afgang tegen Frankfurt

Ajax is pijnlijk onderuit gegaan in Frankfurt. Eintracht won in eigen huis met 4-1 van Ajax waardoor er over twee wedstrijden met 6-2 werd gewonnen. Het avontuur van Ajax in Europa is daarmee over. Francesco Farioli hoopte met tien wissels nog een vuist te maken tegen de Duitse ploeg, maar die hoop was snel vervlogen. Alle blikken kunnen nu gericht op de Eredivisie.

Het was een zeer vervelende avond voor Ajax in Frankfurt. In de openingsfase werd al glashelder dat Eintracht Frankfurt veel beter was dan de Amsterdammers. Het duurde dan ook niet lang voor de bal in het netje lag. Een splijtende pass van Hugo Ekitike, die vogelvrij stond, werd binnengelopen door Jean Bahoya.

Badmuts Rugani

Daarna bleef het eenrichtingsverkeer de kant van Ajax op. De ploeg liep naar achter en liet het maar gebeuren. Daniele Rugani ging nog een keer fors een duel in en kwam daar niet zonder kleerscheuren uit. Hij moest behandeld worden aan een hoofdwond en kwam terug met een badmuts op zijn hoofd.

Bebloede Ajacied moet verder met schitterende badmuts na hard duel Daniele Rugani stond even langs de zijlijn toen Eintracht Frankfurt de 2-0 maakte tegen Ajax. Hij had een bebloed hoofd na een fors duel. Na de goal mocht hij het veld weer in. Zonder nietjes in zijn hoofd, maar wel een schitterende badmuts.

Maar dat was niet voordat Frankfurt gebruik had gemaakt van de ondertalsituatie bij Ajax. De Italiaanse verdediger zag vanaf de zijlijn hoe Mario Götze de bal in de zestien in de lucht kon aannemen, rustig kon rondkijken en de bal langs Matheus wipte. 4-1 over twee wedstrijden.

Vaste krachten

Het team leek totaal niet op elkaar ingespeeld en onderging de wedstrijd. In de tweede helft bracht Farioli wat vaste krachten binnen de lijnen, maar zij stonden nog koud in het veld toen Eintracht Frankfurt de 3-0 binnen schoot. De impact van de A-spelers werd wel gauw duidelijk.

Wesley Sneijder fileert keuzes Francesco Farioli bij Ajax tegen Eintracht Frankfurt: 'Het is spelers kapot maken' Francesco Farioli voerde tien wijzigingen door bij Ajax voor het duel met Eintracht Frankfurt. Dat pakte slecht uit, want Ajax kreeg al drie goals om de oren en het voetbal leek nergens op. Analist Wesley Sneijder ging het vooral aan het hart. Hij nam geen blad voor de mond. "Het klopt voor geen meter", riep hij in de rust van het duel.

Europa League

Want Kenneth Taylor wist nog een doelpunt te maken. Deze werd alleen teniet gedaan door een blunder van Matheus. Het werd uiteindelijk 4-1 in Frankfurt. AZ mag om 21.00 uur een voorsprong tegen Spurs verdedigen, daar zal Ajax met interesse naar kijken. Zij zijn de volgende tegenstander voor de Amsterdammers.

Trotse Davy Klaassen heeft geluk als kersverse vader: 'Als het zo door mag gaan...' Davy Klaassen is vader geworden. De middenvelder van Ajax ontbrak afgelopen zondag nog tegen PEC Zwolle vanwege de bevalling van zijn vriendin Laura Benschop. Woensdag schoof hij alweer aan op de persconferentie voor het volgende duel en daar onthulde hij het grote nieuws.

Boeken van Farioli

De boeken van Europa en de beker zijn uit voor Ajax. Die kan Farioli nu rustig in de kast zetten. Nu is er alleen nog het Eredivisie-boek, waar de Italiaanse oefenmeester kennelijk alle focus op wil hebben. Anders had hij vast wel andere keuzes gemaakt.

Alles over de Europa League

