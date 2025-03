'Belachelijke afgang Ajax in Europa legt nog meer druk op duel met AZ: grotere schande dan het al is'

Heel even leek Ajax genezen van het wisselvirus van de eerste seizoenshelft. Maar in Frankfurt sloeg dat virus hardhandig toe. Tien wisselingen voerde Francesco Farioli door, waarmee hij al voor het eerste fluitsignaal de handdoek in de ring gooide wat betreft het Europese avontuur. Een keuze die elke Ajacied zal veroordelen.

Het zal tegen het zere been zijn geweest van elke fan die met goede hoop naar Frankfurt was afgereisd. Met één doelpunt achterstand moet daar moet nog wel wat te halen zijn, zal hun gedachte zijn geweest.

Maar die hoop zal als sneeuw voor de zon verdwenen zijn toen zij de opstelling zagen. Tien wisselingen voerde Farioli door. Een B-team met twee routiniers werd opgesteld. Iedereen binnen de club leek dat goed te vinden, want het gebeurde. De fans vergoeden is de enige logische keuze voor Ajax. Op geen enkele manier kan je naar de meereizende fans verantwoorden dat je van tevoren de handoek in de ring gooit.

Actie voor de bühne

Ajax was een hele week druk bezig om tweede keeper Matheus in te schrijven, zodat ze - op papier - de beste keeper konden opstellen. Een totaal onnodige actie die voor de bühne was. Gezien de tien andere wisselingen op het veld, want daarmee werd al duidelijk dat het niks zou worden.

Dit was een team dat totaal niet op elkaar ingespeeld was. Het zal het vertrouwen van de spelers totaal geen goed doen, deze veranderingen van de trainer. Spelers begrepen elkaar niet en maakten fouten die bij een goed ingespeeld team niet gemaakt worden. Voor jonge jongens is dit funest.

Geen vertrouwen

Dat werd al snel pijnlijk duidelijk want in de openingsfase had Ajax nauwelijks de bal en keek het al gauw tegen een achterstand aan. Geen strobreed werd de thuisploeg in de weg gelegd. Ajax zakte in en liet het maar gebeuren.

Geen seconde leek het erop dat de ploeg van Farioli iets wilde halen. Een dag van tevoren vertelde de trainer dat de Europa League even belangrijk was als de Eredivisie. Daar is gezien zijn acties helemaal niets van waar.

Onnodig veel druk op duel met AZ

De visie zal zijn dat Ajax met volle kracht het duel met AZ in kan gaan. Zonder dat een frisse selectie enige garantie geeft voor een succes. AZ speelt donderdagavond tegen Tottenham Hotspur en zal verzwakt zijn, moet het vermoeden van Farioli zijn.

Hiermee legt de Italiaan onnodig nog meer druk op de wedstrijd tegen AZ. Boekt hij geen resultaat tegen de Alkmaarders, is het wapperen van de witte vlag tegen Frankfurt een nóg grotere schande dan het al is.

