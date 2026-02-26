Drie spelers of trainers uit het Nederlandse profvoetbal hebben vorig jaar geld ingezet op hun eigen wedstrijden of competities via TOTO. Dat bevestigt het gokplatform. Het gaat om drie afzonderlijke gevallen in de VriendenLoterij Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.

Volgens de regels van de KNVB is het voor leden van de voetbalbond strikt verboden om te gokken op wedstrijden of competities waarin zij zelf actief zijn. Toch blijken overtredingen dus nog steeds voor te komen. "Wij zouden zulke gevallen direct willen melden bij de KNVB, dan kan de integriteit van de sport worden gewaarborgd en kunnen er maatregelen worden genomen", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Loterij, het moederbedrijf van TOTO, tegen ESPN.

KNVB weet naam van gokkers niet

Dat gebeurt nu niet, omdat privacywetgeving en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) het delen van persoonsgegevens verbieden. Hierdoor mag TOTO niet bekendmaken welke spelers of trainers hebben ingezet op hun eigen wedstrijden of competities. "TOTO pleit dan ook voor aanpassing van deze wet- en regelgeving, zodat wij melding kunnen maken van dit soort incidenten bij sportorganisaties."

Ook bij de KNVB leidt die situatie tot frustratie. De voetbalbond erkent het belang van meldingen, maar stelt zonder namen machteloos te staan. "Zulke gevallen schaden de integriteit van de sport, maar zonder persoonsgegevens kunnen wij niet optreden", stelt een woordvoerder van de KNVB.

Soepele regels in Nederland

Internationaal bestaan er stuk strengere regels dan in Nederland. In Turkije is gokken contractueel volledig verboden, terwijl er in Engeland en Italië ook een totaalverbod voor profvoetballers geldt. De KNVB kiest bewust voor een minder vergaande aanpak. In Nederland mogen profvoetballers wel wedden op wedstrijden in competities waarin hun eigen club niet actief is.

Een totaalverbod, zoals in sommige andere landen, is voor de KNVB geen optie. "We hebben bewust gekozen voor een verbod op wedden op eigen wedstrijden en competities", zegt een woordvoerder van de bond. "Een volledig gokverbod zou onuitvoerbaar en niet te handhaven zijn, omdat dit alle 1,2 miljoen KNVB-leden zou verbieden te gokken. Daarom hanteren we het huidige beleid", valt te lezen.

