Het WK voetbal van 2026 is nu al een veelbesproken toernooi. Vorige week werden de ticketprijzen bekendgemaakt voor de duels in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Het leidt tot grote zorgen bij onder meer de Schotse bondscoach Steve Clarke. Hij doet daarom een dringende oproep.

De FIFA ligt al een tijdje onder vuur vanwege de torenhoge ticketprijzen voor het WK van 2026. Die zijn bijna vijf keer zo hoog als bij het vorige WK in Qatar. Een toegangsbewijs voor de finale kost minstens 3570 euro. Toch werden er al ruim een miljoen kaarten verkocht.

De 62-jarige Clarke heeft zich ook duidelijk uitgesproken over de hoge kosten voor voetbalfans. "Luister, het is sowieso duur om naar de Verenigde Staten te gaan", zei hij tegen Sky Sports. "Zelfs als je op vakantie gaat naar de VS moet je sparen, sparen, sparen om comfortabel te kunnen genieten. Het zou dus altijd al een duur WK worden."

Schulden

Hij hoopt dan ook dat de Schotse supporters zich daar bewust van zijn. "De ticketprijzen worden door FIFA bepaald. Ik hoop alleen maar dat mensen zichzelf niet in de schulden steken om erbij te zijn. Als je het kunt betalen: geweldig. Maar als je het niet kunt betalen, begrijp dat dan. Steek jezelf en je familie niet in de schulden."

Schotland neemt het in de groepsfase op tegen Brazilië, Marokko en Haïti. Het is het eerste WK voor de nationale ploeg sinds 1998.

Concessie

Afgelopen week riep de Europese supportersvereniging (FSE) de FIFA nog op om de ticketverkoop onmiddelijk stop te zetten en opnieuw naar de prijzen te kijken. Inmiddels heeft de voetbalbond een kleine concessie gedaan en een zogenaamde 'Supporter Entry Tier' ingesteld. Bonden van deelnemende landen moeten tien procent van hun kaarten voor een vast bedrag van 51 euro verkopen.

