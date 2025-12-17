Het is nog maar de vraag of Congo mee mag doen aan het WK voetbal, als het zich via de laatste play-offs plaatst. Het Afrikaanse land klopte Nigeria en mag daardoor nog altijd dromen van wedstrijden tegen Portugal, Oezbekistan en Colombia. Al is het de vraag of het geen nachtmerrie wordt. Nigeria heeft namelijk een officiële klacht ingediend.

Grote controverse in het Afrikaanse voetbal: de deelname van een mogelijke tegenstander van Portugal aan het WK 2026 staat op losse schroeven. Nigeria heeft namelijk een formele klacht ingediend bij de FIFA wegens vermeende onregelmatigheden bij de selectie van Congo. Deze pikante kwestie speelde zich af tijdens de play-offs van enkele weken geleden, die leidde tot de uitschakeling van de 'Super Eagles' voor het grote toernooi van volgend jaar zomer.

Dubbele nationaliteiten

Volgens Arise News draait de klacht om de nationaliteitswijziging van maar liefst negen spelers die betrokken waren bij de beslissende wedstrijd tegen Nigeria. Nigeria beweert dat het wettelijke en administratieve proces niet op tijd is voltooid. Onder de betrokkenen zouden namen zitten als Axel Tuanzebe (met ook een Engelse nationaliteit), Arthur Masuaku (Franse), Aaron Wan-Bissaka (Engelse) en Noah Sadiki (Belgische).

Loting WK voetbal

In theorie had de FIFA deze wijzigingen moeten accepteren vóór de bewuste wedstrijd van Congo tegen Nigeria. Congo is ondertussen wel al ingedeeld in Groep K tijdens de loting voor de groepsfase. Echter moet het Afrikaanse land eerst nog de play-offs in om dat laatste ticket te bemachtingen. Eerst wacht in maart een enkel duel tussen Nieuw-Caledonië en Jamaica. De winnaar daarvan speelt een finale tegen Congo, als het tenminste zo blijft.

Mag niet volgens grondwet

Dezelfde bron meldt echter dat de Nigeriaanse voetbalbond is geïnformeerd dat Congo dubbele nationaliteit niet accepteert in haar grondwet. Veel van de betrokken spelers zouden hun oorspronkelijke nationaliteit, of die welke ze tot dan toe hadden, niet hebben opgegeven. Het is afwachten of en wat de FIFA met de klacht gaat doen. In het ergste geval zou Nigeria de plek van Congo in de intercontinentale play-off in kunnen nemen.

Nederlands elftal

Het Nederlands elftal zit ook bij een play-offwinnaar in de poule op het WK. In maart gaan Polen, Oekraïne, Albanië en Zweden onderling uitmaken wie er bij Oranje, Japan en Tunesië in Groep F mag komen.