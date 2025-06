Teleurstelling voor succescoach Paul Simonis na hoop op Ajax: 'Hij dacht dat hij de topkandidaat was'

Paul Simonis werd de afgelopen weken veelvuldig genoemd in de zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer. In de podcast Kick-off van De Telegraaf wordt nu duidelijk hoe dichtbij hij dacht te zijn om Francesco Farioli op te volgen, maar hoe dit vervolgens uiteindelijk afliep. Inmiddels lijkt hij een stap te gaan maken naar Duitsland.

Na het aangekondigde vertrek van Farioli kwam de trainerscarrousel bij Ajax snel op gang. Simonis, die met Go Ahead Eagles indruk maakte in de Eredivisie én verrassend de KNVB-beker wist te winnen, werd gezien als een serieuze gegadigde. Volgens Valentijn Driessen dacht Simonis zelf ook dat hij dé topkandidaat was. "Hij had het heel graag willen worden en dacht ook dat hij kandidaat nummer één was", klinkt Driessen in de podcast van De Telegraaf.

Keuze gevallen op John Heitinga

Toch viel de keuze in Amsterdam op een andere combinatie. Ajax stelde John Heitinga aan als hoofdtrainer, met Marcel Keizer als zijn rechterhand. Een bittere tegenvaller voor Simonis, die zijn zinnen had gezet op de functie en uit was op een stap naar de Nederlandse top.

Maar lang lijkt hij niet zonder club te blijven. In Duitsland is VfL Wolfsburg serieus geïnteresseerd. Volgens het Duitse Bild is Simonis hard op weg om daar de nieuwe trainer te worden. De deal is nog niet officieel, maar de verwachting is dat een presentatie snel volgt.

Wijzigingen in de staf van Ajax

Bij Ajax zelf verandert er ondertussen ook wat in de staf. Dave Vos vertrekt als assistent-trainer. De samenwerking met Heitinga, met wie hij eerder botste bij Ajax Onder 19, zou niet ideaal zijn. "Heitinga heeft het recht om zijn eigen staf samen te stellen", geeft Mike Verweij Heitinga gelijk in dezelfde podcast.

Vos was onder Farioli de enige Nederlander onder de aangestelde buitenlandse assistenten van de Italiaan. Toch moet dus nu ook Vos wijken bij de aanstelling van het duo Heitinga-Keizer. Voor de voormalig assistent van Ajax is het te hopen dat hij wellicht zelf op eigen benen kan staan bij een mooie club.

