Nog een paar uurtjes en dan rollen de tegenstanders van Oranje op het WK van 2026 uit de koker. Wordt het de poule des doods, of een droomloting met Curaçao? Als het aan onze lezers ligt, het laatste. Dat blijkt uit een poll op Sportnieuws.nl.

Voor de loting van het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zijn de nodige dwarsverbanden te vinden. Nederland heeft natuurlijk een sterke link met Curaçao, waar de Nederlandse bondscoach Dick Advocaat met assistent Cor Pot het voor het zeggen heeft. Zij zitten in pot 4.

Daar zit ook Kaapverdië, waar ook de nodige spelers voetballen die in Nederland geboren zijn. Gekscherend wordt Rotterdam wel eens de tweede hoofdstad van het land genoemd. De vreugde was daar ook groot toen de Kaapverdianen verrassend het WK bereikte. Met Marokko (pot 2) is er nog een land die voor een pikante loting kan zorgen. Maar wat zeggen de lezers?

Droomloting met Curaçao níet mogelijk

Veruit de meeste stemmen gingen naar Curaçao. Maar dat land zit in pot 4 en wordt dus als laatste getrokken. Volgens de regels van de FIFA mogen twee landen van hetzelfde continent niet samen in één poule zitten - alleen voor Europa is een uitzondering. Kijken we naar de uitkomst van de polls, dan wordt Iran uit pot 2 getrokken. Zij representeren Azië.

Hierdoor vervallen de favoriete tegenstanders van de lezers, Oezbekistan en Qatar uit pot 3 komen namelijk ook uit Azië. Het eerstvolgende land met de meeste stemmen is Panama, uitkomend in de CONCACAF. Opvallend is dat ook het Noorwegen van superspits Erling Haaland de nodige stemmen heeft gekregen.

Dat Panama uit pot 3 is gerold, heeft weer gevolgen voor Curaçao. Zij kregen met afstand de meeste stemmen in pot 4, maar komen eveneens uit Noord- en Midden-Amerika. Net als Haïti overigens, dat de tweede meeste stemmen kreeg. Met de regels in het achterhoofd is Kaapverdië het land uit de laatste pot in de groep van Oranje.

Het zorgt voor de volgende groep:

Nederland (Europa)

Iran (Azië)

Panama (Noord- en Midden-Amerika)

Kaapverdië (Afrika)

Loting mét Curaçao

Versoepelen we de regels even, dan komt er wel een poule met Curaçao. Zij zijn dan het vierde land dat wordt getrokken op de loting. Uit pot 3 rolt Oezbekistan, terwijl Marokko de groep compleet maakt. Het zorgt voor de volgende verdeling:

Nederland (Europa)

Marokko (Afrika)

Oezbekistan (Azië)

Curaçao (Noord- en Midden-Amerika)

Vanaf 18.00 uur (Nederlandse tijd) begint de loting. Dan horen we wie de aankomende tegenstanders van het Nederlands elftal en Curaçao worden op het WK. Blijf via onze speciale WK-pagina op Sportnieuws.nl op de hoogte van het laatste nieuws rondom de loting.