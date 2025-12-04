Cor Pot en Dick Advocaat zijn al jarenlang een onafscheidelijk duo in de voetbalwereld. Een toevallige ontmoeting leidde tot een hechte band die hen langs clubs en landen over de hele wereld bracht. Tóch zorgde de 78-jarige Advocaat ook weleens voor een fikse woordenwisseling. "Dit moet je me echt nooit meer flikken, want dan heb je geen vertrouwen in me", klinkt de anekdote van Pot in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Pot en Advocaat kennen elkaar al sinds hun voetbalcarrière en de gezamenlijke trainerscursus bij de KNVB. Toch kwam hun eerste samenwerking pas tot stand door een toevallige ontmoeting op Schiphol. Pot reisde de wereld rond voor cursussen van de KNVB, maar verlangde naar werk in Nederland. Advocaat bood spontaan aan om iets voor hem te regelen. Vijf dagen later ging de telefoon van Pot, die een driedubbele functie bij de KNVB (hoofdscout, docent coaches betaald voetbal én jeugdtrainer) aangeboden kreeg.

Samenwerking kreeg in Rusland écht vorm

De samenwerking tussen Pot en Advocaat kreeg pas echt vorm bij Zenit St. Petersburg. Advocaat nam in 2006 opnieuw contact op met Pot, ditmaal met een unieke vraag. "Hij zei: Cor, heb je zin om met mij mee te gaan als assistent? Ik had geen flauw idee waar naartoe, maar natuurlijk wilde ik mee. Ik was net gescheiden van mijn vrouw, dus ik was vrij om te gaan en staan waar ik wilde", vertelde Pot eerder al tegen Sportnieuws.nl.

Bij Zenit transformeerde het duo de Russische subtopper tot een Europese topclub. Vanaf dat moment bleven ze samenwerken bij clubs zoals Fenerbahçe, Sparta Rotterdam en Feyenoord, maar ook bij nationale teams zoals Irak en Curaçao. In totaal werken ze al meer dan tien jaar samen, een opmerkelijke prestatie gezien hun verschillen. "Ik ben het lang niet altijd met hem eens. We zijn heel vaak in discussie en zeggen echt alles tegen elkaar, maar dat werkt zó goed", verklaart Pot.

Humor en vertrouwen, de kracht van het duo

Die verschillen in persoonlijkheid zorgen ook voor humor, vooral tijdens gezamenlijke lezingen. Advocaat geniet ervan om Pot een beetje voor joker te zetten. "Dan zeg ik altijd: Hé Dick, ik heb twee keer tegen je gespeeld met MVV tegen Roda JC en twee keer gewonnen. En dan zegt hij weer: Cor, dat zijn je enige twee Eredivisiewedstrijden. Nou, dat vinden de mensen geweldig. Van anderen zou Dick dat niet accepteren, maar van mij wel. Het is een mooie band."

Bemoeial Advocaat? Pot trekt de grens

In hun trainerscarrières maakte het tweetal ontelbaar veel bijzondere en grappige momenten mee. Pot haalt een uitwedstrijd van Zenit tegen Luch Vladivostok aan. Daar was Pot de eindverantwoordelijke, omdat Advocaat door een neusoperatie niet mocht vliegen. Tijdens de rust belde Advocaat hem. Pot besloot het gesprek weg te drukken en won met 2-0. Terug in Sint-Petersburg volgde een confrontatie. "Toen zei ik: Dick, één ding: ik heb net zo hoog gevoetbald, ben intelligenter én heb hetzelfde diploma. Dit moet je me echt nooit meer flikken, want dan heb je geen vertrouwen in me. Toen zei die ook wel dat ik gelijk had."

Afgelopen maand herhaalde de situatie zich, toen Advocaat wegens familieomstandigheden de allesbeslissende wedstrijd van Curaçao voor WK-kwalificatie miste. Dit keer belde Advocaat niet. "Als hij een oplossing wilde doorgeven, dan moest hij dat maar doen aan de teammanager. Hij moet mij niet bellen als ik bezig ben met een wedstrijd. Als je één keer aanneemt, dan blijven ze bellen", sluit Pot af.

