Nederland dreigt tijdens het WK voetbal 2026 voorbijgestreefd te worden door Marokko en Spanje. Dat voorspelt paragnost Liesbeth van Dijk vlak voor de loting in gesprek met deze site. Volgens haar krijgt de ploeg van Ronald Koeman te maken met veel blessureleed, en zullen veel jonge talenten indruk maken op het eindtoernooi.

Volgens Liesbeth krijgt Nederland al in de poulefase een zware opgave. Het medium - bekend van tv-programma’s als Op Zoek naar het Zesde Zintuig (KRO) en Paranormale Kinderen (SBS) - laat haar paranormale licht op het komende WK schijnen. Ze verwacht dat Oranje in de groepsfase moet aantreden tegen de EK-winnaar: Spanje. "Spanje blijft sterk. Ik heb het gevoel dat Spanje weer wint", lacht ze.

Podiumplaats en blessures

"Nederland zie ik op de derde plaats eindigen", voorspelt het medium. Ook verwacht ze het nodige blessureleed binnen de ploeg van Koeman. "Ik zie veel blessures bij belangrijke spelers en veel wissels vanaf de bank." Op de vraag wie dat precies betreft, weet ze geen naam te noemen, maar het gaat volgens haar om een routinier.

"Iemand die we allemaal al kennen. Er is iets met zijn knie", beschrijft ze terwijl ze een pijnlijk gezicht trekt. "Hij heeft een gevoelige knie en kuit, een donkere jongen. Maar zijn naam weet ik niet."

Topscorer

Bovendien krijgen volgens Liesbeth meerdere jonge talenten een sleutelrol, onder wie Kees Smit. Opvallend, aangezien de speler van AZ vooralsnog niet tot de selectie van Koeman lijkt te behoren. "Hij gaat een assist geven. Hij staat niet lang in het veld, maar wel op een cruciaal moment." Daarnaast ziet ze een minder bekende speler uitgroeien tot uitblinker. "Degene die het heel goed gaat doen en veel gaat scoren, is niet zo’n hele bekende."

"Een jong talent dat nu zo’n twee à drie jaar meedraait", gaat ze verder. "Maar geen ‘Memphis Depay-achtige’ naam. Hij speelt links." Na de vraag of ze Cody Gakpo bedoelt, verschijnt er een brede glimlach op haar gezicht. "Ja, dat voelt goed, Cody Gakpo als topscorer. Daar durf ik ‘ja’ op te zeggen."

Glansrol Atlas Leeuwen

Tijdens het WK in Qatar maakte Marokko grote indruk door als eerste Arabische land ooit de halve finales te bereiken. Daarin gingen de Atlas Leeuwen met 0-2 onderuit tegen Frankrijk. Maar volgens Liesbeth blijft die prestatie geen eenmalig hoogtepunt.

Sterker nog: de ploeg van bondscoach Walid Regragui zou zich tijdens het komende WK zelfs kunnen overtreffen. "Marokko gaat ons nóg meer verrassen. Het zou zomaar de nummer twee kunnen worden."