De KVNB heeft een update geven over de hoeveelheid stadionverboden die afgelopen seizoen zijn uitgedeeld. Dat levert op twee manieren goed nieuws op.

Het aantal grootschalige incidenten in het Nederlandse betaald voetbal is in het afgelopen seizoen afgenomen. Ook lag het aantal stadionverboden tijdens het seizoen 2024/2025 lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van de KNVB.

Het aantal door de KNVB opgelegde landelijke stadionverboden daalde van 1100 naar 824. Het aantal stadionverboden voor openlijke geweldpleging nam eveneens af, van 176 naar 108. Bij drie van de 968 wedstrijden in het betaald voetbal werden meer dan twintig stadionverboden opgelegd.

Duur van stadionverbod is korter

De gemiddelde duur van de opgelegde stadionverboden was 22 maanden, twee maanden minder dan een seizoen eerder. "Omdat de lengte van de straf samenhangt met de ernst van de overtreding, onderstreept ook dit dat in seizoen 2024/'25 het aantal ernstige zaken is afgenomen", schrijft de KNVB.

Het aantal door de onafhankelijke aanklager betaald voetbal opgestarte tuchtrechtelijke (voor)onderzoeken om wanordelijkheden steeg wel van 150 naar 161. Volgens de KNVB ging het vooral om minder zware zaken.

'Elk incident één te veel'

"Ondanks dat er het afgelopen seizoen minder vaak grootschalige incidenten waren, blijft elk incident er een te veel", zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. "Het verpest een leuke voetbalmiddag of -avond en zeker voor de mensen die in het stadion werken kan de impact groot zijn."

"Daarom blijven we ons samen met zowel de clubs, leagues en supporters als onze partners de gemeenten, overheid, politiek, politie en OM onverminderd inzetten voor gastvrije en veilige stadions waar iedereen volop van het voetbal kan genieten."

