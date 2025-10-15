Voormalig bondscoach Guus Hiddink (78) kijkt nog altijd met groot plezier naar het Nederlands elftal. In Sportnieuws.nl De Maaskantine bespreekt hij het reilen en zeilen van Oranje en hoe je om moet gaan met het bondscoachschap. "Dat zie ik Virgil van Dijk niet doen bij Liverpool."

Hiddink is zelf meerdere malen bondscoach van Oranje geweest. Vanuit die ervaring kijkend, zag hij een goed Oranje in de WK-kwalificatie tot nu toe. Ondanks dat de tegenstanders niet het beste in de selectie naar boven haalde. Dat begrijpt Hiddink maar al te goed. "Het is heel moeilijk om zulke wedstrijden op een hoog niveau te spelen", legt hij uit in de voetbalpodcast van Sportnieuws.nl.

Virgil van Dijk

Hiddink stipt vervolgens de interland met Malta (0-4 zege) aan: "Je moet daar gewoon simpel, het klinkt heel zakelijk, met de drie punten weg gaan. Als het kan, dan kan het op een mooie manier en is het prima. Maar als het niet kan, dan is het zo. Je zag de slordigheid in de passing. Dat gebeurt in deze wedstrijden."

Hij legt het nogmaals uit met een voorbeeld uit de laatste tijd. "Je wordt gewoon niet uitgedaagd. Je ziet Virgil van Dijk na zeven minuten al die terugspeelbal geven, dat zal hem bij Liverpool niet overkomen", geeft hij het verschil met de Premier League aan.

'Het is niet zij, maar wij'

Maaskant vraagt zich af hoe je dan met zo'n situatie omgaat. Wat zeg je wel en wat zeg je niet in de pers? Hiddink is daar altijd duidelijk in geweest: "Je maakt het algemener. Sommige spelers kunnen er wel tegen. Je kan het bij een aantal persoonlijk maken, zonder ze af te branden", aldus Hiddink, die daarbij wel aangeeft dat je altijd voor de groep moet gaan staan. "Maar dat wil niet zeggen dat je niet een kritische noot mag kraken. Alleen je betrekt jezelf daar ook bij. Het is niet zij, maar wij."

Stekelige Ronald Koeman

Hij ziet Ronald Koeman, waar hij een heel goede relatie mee heeft, dat ook doen. Zijn oud-speler en oud-assistent zorgt vaak voor een lach op het gezicht bij Hiddink als hij naar de persconferentie kijkt. "Je voelt altijd wel een sfeer van: niet te ver gaan jongens, want ik heb wel een stekelig antwoord klaar", lacht hij.

Hiddink ziet een Oranje dat behoorlijk in balans is en veel spelers heeft die in de beste competities van de wereld spelen. "Ze zijn redelijk op elkaar ingespeeld. Het is fijn dat ze al een langere periode bij elkaar zijn. Je ziet diverse spelers na een half jaar in de Premier League qua intensiteit groeien", vindt hij.

Nederland tegen de wereldtop

Dan haalt hij ook even de weerstand aan die Nederland tot op heden miste in deze kwalificatie. "Ik denk dat de jongens al wel ervaren genoeg zijn, de bondscoach ook. Ik zag ze spelen in Valencia destijds tegen Spanje en daar speelden ze heel goed. Dat is toch het bewijs dat ze met de wereldtop kunnen matchen."

