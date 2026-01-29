Het Europese avontuur zit er ook op voor Feyenoord en Go Ahead Eagles. De teams hadden nog een hele kleine kans om door te gaan, maar dat bleek kansloos donderdagavond. Tot overmaat van ramp raakte er wéér iemand geblesseerd bij Feyenoord.

Met nog één wedstrijd te gaan stond Feyenoord op de 26e plek. Een plek bij de beste 24 was voldoende om naar de tussenronde te gaan. Dat zat er geen moment in tegen Real Betis. In Spanje speelden de Rotterdammers mede door blessures met een veredeld B-elftal. Zo vormden linksback Jordan Bos en jeugdspeler Thijs Kraaijeveld (eigenlijk een middenvelder) het centrum.

Het uitgeklede Feyenoord kwam voor rust met 2-0 achter tegen Betis. Doelpunten waren er van oud-Ajacied Antony en Abdessamad Ezzalzouli. Na rust deed de uitploeg nog wat terug via Casper Tengstedt. De Deen wipte de bal prachtig over de keeper van Betis heen. De avond eindigde dubbel in mineur voor Feyenoord: met uitschakeling en een zware blessure van Shaqueel van Persie.

Doelpuntloos gelijkspel

Go Ahead Eagles begon de competitiefase nog met knappe overwinningen op Panathinaikos (2-1) en Aston Villa (2-1), maar verder werd er niet gewonnen. De Deventenaren hadden daardoor net als Feyenoord een wonder nodig. Dat kwam er niet, ook omdat er helemaal niet werd gescoord door Go Ahead en Braga. Ze eindigen in de competitiefase op plek 28, een positie boven Feyenoord.

Uitslagen Europa League

Eindstand Europa League

De eerste acht teams gaan rechtstreeks door naar de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 spelen de tussenronde.

