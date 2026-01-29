Een dramatisch moment voor Shaqueel van Persie tijdens Real Betis - Feyenoord. De zoon van trainer Robin van Persie kwam in de tweede helft in het veld, maar werd in de 83e minuut per brancard van het veld getild. Na een kopduel kwam hij zeer vervelend terecht en lag hij in geëmotioneerd op het veld. "Dit gaat door merg en been", klonk het bij de commentator van Ziggo Sport.

Feyenoord speelde de laatste wedstrijd van het Europa League-seizoen in Sevilla op bezoek bij Real Betis. Op het moment des onheils stond Feyenoord met 2-1 achter. Van Persie was als één van de laatste wissels in het veld gekomen. Het ging mis bij een kopduel, waarin hij een beuk kreeg van zijn directe tegenstander. Bij de landing overstrekte hij zijn knie volledig. Van Persie junior voelde gelijk dat het mis zat.

Foute boel

Nadat de medische staf van Feyenoord was komen kijken, bleek het al gauw foute boel. Van Persie kermde het uit op de grond en er moest een brancard aan te pas komen. Het beeld op de televisie richtte zich op Robin van Persie die op de bank direct de beelden terugkeek met een bezorgde blik op zijn gezicht. Vanaf de tribune kreeg Van Persie luid applaus toen hij van het veld werd gedragen.

Toen Shaqueel met de brancard aan de rand van het veld was, kwam Van Persie naar hem toe en sloeg een arm om hem heen. De brancard werd neergezet en de twee spraken elkaar even snel, waarna Robin de laatste minuten van de wedstrijd moest afronden.

Verlies bij Betis

Feyenoord kon de laatste strohalm pakken voor de Europa League, maar kreeg al gauw een flinke domper te verwerken. Oud-Ajacied Antony deed de Rotterdammers pijn met een mooi, bekeken schot in de bovenhoek. Even later werd het ook 2-0 voor Real Betis, waardoor de droom van de tussenronde van de Europa League wel over leek voor Feyenoord.

Casper Tengstedt deed nog wat terug en zorgde voor de 2-1. Maar na de blessure van Van Persie bleef Feyenoord met 10 man over op het veld en konden zij geen vuist meer maken. Ook Feyenoord is uitgeschakeld in Europa. Maar het is vooral te hopen dat alles meevalt voor Shaqueel van Persie. Eens te meer omdat Feyenoord al met zoveel blessures te maken heeft.

