Het nu al beladen Premier League-seizoen van Liverpool is begonnen, maar uiteraard hangt het overlijden van Diogo Jota nog als een donkere wolk boven de ploeg van Arne Slot. Rondom het eerste competitieduel van het seizoen waren de emoties zichtbaar. Ook het gezin van de verongelukte voetballer was namelijk op Anfield tijdens de wedstrijd.

Uiteraard werd er gewoon gevoetbald, maar de dood van Jota en zijn broer André Jota van begin vorige maand is nog altijd een beladen gebeurtenis voor de voetbalwereld. Slot bevestigde eerder deze vrijdag dat het gezin en andere familieleden aanwezig zouden zijn bij de competitiewedstrijd.

"We weten dat dit een zeer emotionele gebeurtenis zal zijn, aangezien het de eerste competitiewedstrijd is die we spelen sinds het verlies van Diogo en André", schreef Slot uren voor de wedstrijd op de website van de club.

Indrukwekkend eerbetoon op Anfield

Dat bleek ook in de praktijk. Voor de wedstrijd waren er rondom het stadion al veel fans die stilstonden bij het tragische ongeluk. Tijdens het iconische You'll Never Walk On vloeiden de tranen massaal op de tribunes, terwijl de Liverpool-spelers (met rouwbanden) de armen over elkaar sloegen. Uiteraard was er ook een minuut stilte.

Ongeluk Diogo en André

De twee broers kwamen begin juni om het leven door een auto-ongeluk. Slechts elf dagen eerder was de Liverpool-speler in het huwelijksbootje gestapt met zijn echtgenote Rute Cardoso. Diogo Jota liet drie jonge kinderen achter.

Verloren van Crystal Palace

Voor Liverpool is het duel met Bournemouth het tweede officiële duel van dit seizoen. Vorige week werd het treffen om de Community Shield verloren van Crystal Palace. Ook bij die wedstrijd werden de gebroeders Jota geëerd. Dat gebeurde uiteraard ook in oefenduels na het tragische nieuws. Overigens konden enkele 'fans' van Crystal Palace zich niet beheersen en lieten zij zich van hun slechtste kant zien.

