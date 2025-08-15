De Premier League is begonnen: en hoe. De regerend landskampioen Liverpool begon de competitie met een thuisduel tegen Bournemouth. Uiteraard stond de wedstrijd vooral in teken staan van Diogo Jota, de speler van Liverpool die vorige maand met zijn broer André verongelukte. Maar ook toen de bal rolde, gebeurde er een hoop. Na een spektakelstuk kon Slot toch het hardst juichen: 4-2.

Het was het eerste officiële duel van The Reds op het eigen Anfield sinds het tragische ongeluk. Diogo en André kwamen begin juli om het leven door een auto-ongeluk. De Liverpool-speler was nog geen twee weken daarvoor getrouwd met zijn geliefde Rute Cardoso, die samen onder meer hun drie jongere kinderen aanwezig was in het stadion.

Een zwaar beladen wedstrijd dus voor de regerend landskampioen. Vorige week stond de eerste test van het seizoen op het programma. Het Community Shield-duel met Crystal Palace ging na strafschoppen verloren, waardoor Slot en co de eerste prijs van dit seizoen misliepen.

Slot moest het sowieso doen zonder de Nederlander Ryan Gravenberch. De belangrijke middenvelder is geschorst. Desondanks koos Slot voor een Nederlands getinte startopstelling. Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong en Cody Gakpo haalden de basiself. Bij Bournemouth ontbrak Justin Kluivert vanwege een blessure.

Racisme werpt schaduw op wedstrijd

Na een indrukwekkend eerbetoon aan Jota was duidelijk dat het geen makkelijk potje zou worden. The Reds hadden het lastig in de eerste helft, maar het dieptepunt vond door een incident net buiten de lijnen plaats: een speler van Bournemouth werd racistisch bejegend en daardoor werd het duel tijdelijk stilgelegd. Kort daarna kon de thuisploeg juichen dankzij een goal van Hugo Ekitike.

Goal Cody Gakpo

In de tweede helft schoof Cody Gakpo op karakteristieke wijze de 2-0 binnen met een schot van afstand. Net als Ekitike eerder hij bij het juichen de overleden Jota. De buit leek daarmee binnen, maar het werd al snel weer spannend.

Bournemouth-speler neemt revanche

Nota bene Antoine Semenyo, de speler die racistische drek naar zijn hoofd geslingerd kreeg, maakte de aansluitingstreffer. De angst nam vervolgens de overhand bij The Reds en het verhaal werd alleen maar gekker. Semenyo maakte na een vakkundigde counter heel knap zijn en Bournemouths tweede: 2-2.

Bizarre ontknoping

Hadden we dan alles gehad? Nee. Slots gewissel in de laatste minuten bleek dan toch goud waard. Invaller Federico Chiesa liet Anfield en Slot ontploffen in de laatste minuten. De Italiaan was vorig jaar een flop van jewelste, maar is in het nieuwe seizoen nu al goud waard. Dankzij zijn goal en de beslissende 4-2 van Mo Salah starten Slot en co het seizoen met drie punten en kunnen ze rustig afwachten wat de concurrentie doet.

Basisopstelling Liverpool - Bournemouth

Liverpool: Alisson; Kerkez, Van Dijk, Konaté, Frimpong; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Salah; Ekitike



Bournemouth: Petrovic; Truffert, Senesi, Hill, Smith; Scott, Adams; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson

