Een bizarre situatie in de 2. Bundesliga, het tweede niveau in Duitsland. Dynamo Dresden, de hekkensluiter op de achttiende plaats, heeft meer doelpunten gescoord dan koploper Schalke 04, de club waar Youri Mulder sportief directeur is. Voor hem dus een duidelijke taak om in de winter wat scorend vermogen binnen te halen.

Normaal gesproken heeft de koploper ook de beste aanval van de competitie. Of op zijn minst in de top drie. Maar dat is niet het geval in de Duitse tweede divisie, waar de laatste plaats meer scoort dan een team dat promotie naar de Bundesliga nastreeft.

Bizarre situatie

Ook bij onze Oosterburen is het winterstop. Na zeventien speelrondes in de 2. Bundesliga is Schalke, getraind door Miron Muslic, koploper met 37 punten, drie punten meer dan Elversberg op de tweede plaats.

Schalke heeft slechts 22 doelpunten gescoord. Dat is slechts het elfde aantal van de gehele competitie. De club die onderaan staat, Dynamo Dresden, was met 24 doelpunten vaker trefzeker. De kracht van de ploeg uit Gelsenkirchen zit dan ook in de defensie. Ze hebben tot nu toe tien tegentreffers geïncasseerd; het minst van de gehele competitie.

Club in verval

Schalke 04 speelt sinds 2021 niet meer op het hoogste niveau. De club kent wel een rijke geschiedenis. Zo zijn ze zeven keer landskampioen geworden en wonnen ze 1997 de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League.

Toch zit de club al een tijdje in verval. Zo zijn ze vier van de laatste vijf seizoenen actief op het tweede niveau in Duitsland. Vorig jaar stond oud-trainer van Heerenveen Kees van Wonderen een tijdje aan het roer, maar die werd vroegtijdig de laan uitgestuurd.

Duidelijke taak voor Youri Mulder

Welke Nederlander nog wel actief is bij de club is Youri Mulder. Hij bekleedt sinds 2024 de functie als sportief directeur. Als voetballer speelde hij zelf ook een tijdje bij Schalke. Onder zijn bewind gaat het beter met de club. Ze staan dus momenteel eerste en stevenen af op promotie. Er ligt nog wel een duidelijke taak voor Mulder, die ook regelmatig analyses geeft op tv; scorend vermogen binnenhalen in de winter.