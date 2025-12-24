De Duitse voetbalwereld staat vanaf dinsdag stil bij het plotseling overlijden van de 34-jarige voetballer Sebastian Hertner. Een dag na het tragische voorval druppelen de eerste emotionele reacties binnen. "Je betekende zoveel meer voor me dan alleen mijn aanvoerder."

Hertner was aan het wintersporten in een ski-gebied in Montenegro. Door een technische fout in een stoeltjeslift botste deze tegen een andere aan en viel de Duitser eruit. Hij viel ongeveer zeventig meter naar beneden, waarna hij aan zijn verwondingen overleed. De echtgenote van Hertner zat naast hem in de lift. Zij viel er niet uit, maar raakte wel ernstig gewond en was getuige van het tragische voorval van haar geliefde.

Emotionele reacties

Hertner speelde op het moment van zijn overlijden bij ETSV Hamburg, uitkomend op het vijfde niveau van Duitsland. De verdediger was ook aanvoerder bij zijn club. Zijn trainer, Jan Philipp Rose, deelde dan ook een emotioneel bericht op zijn Instagram namens de club. "Je betekende zoveel meer voor me dan alleen mijn aanvoerder", zo begon Rose. "Je was een vriend, een rolmodel en iemand die ons allemaal gevormd heeft. Je plotselinge overlijden heeft ons diep geraakt. Onze oprechte medeleven gaat uit naar je familie en dierbaren. In deze moeilijke tijd staan ​​we aan je zijde, denken we aan je en wensen we je sterkte. Rust in vrede. Je zult voor altijd in onze harten blijven."

Ook Bundesliga-club VfB Stuttgart, de club waar Hertz in de jeugdopleiding speelde, kwam naarbuiten met een emotioneel statement via de clubkanalen. "Wij betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en dierbaren. VfB Stuttgart zal de herinnering aan Sebastian Hertner koesteren." Onder het bericht van de huidige zes van de Bundesliga reageerden vele Duitse profvoetballers waarin zij hun medeleven uitten.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.