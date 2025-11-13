FC Twente had in de jubileumwedstrijd tegen Schalke 04, die met 1-0 werd gewonnen, een opvallende trainer aan het roer staan. Hoewel John van den Brom normaal gesproken de eindverantwoordelijke is, had SV Spakenburg-coach Chris de Graaf deze keer tegen de vrienden uit Gelsenkirchen eenmalig de leiding.

De Graaf werd vooral bekend door het succes dat hij met zijn team behaalde in de KNVB Beker. In 2023 bereikte hij als trainer van Spakenburg de halve finale van het toernooi. De tweededivisionist won overtuigend op bezoek bij FC Utrecht (1-4), maar moest uiteindelijk hun meerdere erkennen tegen PSV. Alsof zijn werk bij De Blauwen nog niet druk genoeg is, loopt hij dit seizoen ook nog stage bij FC Twente als onderdeel van de cursus Coach Betaald Voetbal.

De Graaf aan de zijlijn bij FC Twente

Voor De Graaf is donderdag 13 november 2025 een dag om nooit te vergeten: zijn eerste ervaring als 'hoofdtrainer' van een Eredivisieclub. Tijdens de jubileumwedstrijd, ter ere van het zestigjarig bestaan van FC Twente, kreeg de stagiair de kans om tegen de vrienden van Schalke 04 de leiding te nemen. Hij had het uitstekend voor elkaar en zegevierde uiteindelijk met 1-0.

Pikante bekerloting

Daarnaast heeft de échte Spakenburger de datum van het bekerduel van 16 december ook al omcirkeld. Dan neemt hij het met de plaatselijke SV in de KNVB Beker op tegen FC Twente. Uitgerekend de club waar hij stage loopt kwam uit de koker.

De trainer was zéér enthousiast over de loting. "Dit is zeker een héél mooie loting", vertelde hij tegen Sportnieuws.nl. "Het is één op 31, en toch gebeurt het. Mijn telefoon staat roodgloeiend. Ik ben bijna uit de groepsapp van Twente gegooid", grapte hij tegen Tubantia.

Wedstrijd tegen gevallen topclub

Schalke 04 bezet momenteel de tweede plaats in de 2. Bundesliga, een positie die aan het einde van het seizoen recht geeft op promotie naar het hoogste niveau. De ploeg van sportief directeur Youri Mulder boekte afgelopen weekend een belangrijke 1-0 zege op de nummer drie Elversberg. Dankzij deze zege heeft Schalke inmiddels een voorsprong van vier punten opgebouwd. Bij de gevallen Duitse grootmacht beginnen de promotiekriebels langzaam weer op te borrelen.