Youri Mulder hield zich niet in over het spel van het zwakke Ajax tegen Galatasaray in de Champions League. In de rust zei de Ziggo-analist al dat de opvatting van John Heitinga niet is 'zoals het bij Ajax hoort'. In de tweede helft ging het fout en verloor Ajax met 3-0. Een logische uitslag, vond Mulder: "Iedere speler van Galatasaray is beter dan de spelers van Ajax."

Analisten John van 't Schip en Youri Mulder van Ziggo Sport zagen met lede ogen aan hoe de spelers van Ajax afdropen na een drama tegen Galatasaray. "Dit is eigenlijk iedere keer zo", zei Van 't Schip. "Dit is niet nieuw." Youri Mulder was dus nog harder in zijn woorden: "Dit is niet echt een verrassing. Galatasaray is gewoon op iedere positie beter", zei hij gauw.

Reactie Davy Klaassen

Davy Klaassen was de eerste man van Ajax die voor de camera zijn woordje moest doen. "Ik denk dat we eerste helft vrij gelijk opgaan maar in de tweede helft krijgen we snel twee goals tegen en dan is het niet genoeg. Ik denk dat we niet voor elkaar krijgen om constant ons spel te verbeteren", legt hij de vinger op de zere plek.

"Soms is het tien minuten, een kwartiertje goed of een half uurtje goed. Maar dat is lang niet genoeg, dan word je afhankelijk van momenten en heb je te weinig fundament om dingen te verbeteren. Vandaag was het tegen een goede ploeg maar het gebeurt ook tegen Volendam, Telstar, noem maar op", verzuchtte de aanvoerder.

Te wisselvallig

Waar het probleem precies zit, is onduidelijk. Niet in de formatie in ieder geval. "Het gaat om vastigheden en patronen erin slijpen", zei Klaassen. "Het is moeilijk om de vinger op het probleem te leggen. Maar we moeten hard werken om het erin te krijgen, anders ben je afhankelijk van momenten. Vandaag verlies je 3-0 en de uitslagen zijn een gevolg van je spel. Als je op lange termijn verbetert, komen uitslagen vanzelf. Maar dat is te wisselvallig."

Een stunt in de Champions League ziet Klaassen eigenlijk niet meer zitten. "Tja. Je moet vier wedstrijden spelen nog en alle vier winnen. Dat is het. Maar zondag wacht FC Utrecht, die is erg belangrijk voor ons."

Alles over de Champions League

