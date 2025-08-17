NAC Breda heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brabanders waren in een uiterst vermakelijk duel met 2-1 te sterk voor Fortuna Sittard, dat nog geen wedstrijd won. Aanwinst en debutant Lewis Holtby zorgde voor spektakel.

Een voormalig Duits international bij NAC, het was een van de verrassende transfers deze zomer. De 34-jarige Holtby, die meer dan tien jaar geleden drie interlands voor zijn land speelde, maakte direct een goede eerste indruk.

Holtby

NAC domineerde voor het grootste gedeelte van de wedstrijd. Fortuna Sittard was vooral slordig. In de 23ste minuut schoot Holtby op aangever van Sidney van Hooijdonk van dichtbij raak: 1-0. Van Hooijdonk zorgde voor veel gevaar, maar het lukte hem niet om het net te vinden. Hij werd in de eindfase teleurstellend gewisseld.

Debuut Mohamed Ihattaren

Het was een wedstrijd vol met unicums, want ook Mohamed Ihattaren maakte zijn debuut voor Fortuna Sittard. De altijd nog maar 23-jarige speler werd door trainer Danny Buijs overgehaald van RKC. In de tweede helft was hij direct goed voor een assist. Even later maakte ook Houboulang Mendes, international voor Guinea-Bissau, zijn debuut voor de ploeg uit Limburg.

Doelpuntrijke Fin

Het was ook de wedstrijd van de Fin Juho Talvitie. Met zijn snelle acties vermaakt hij het publiek in Breda. En beter nog: in minuut 57 maakte de huurling zijn eerste officiële goal in het shirt van NAC. Fortuna Sittard zag de score via Philip Brittijn nog naar 2-1 komen, maar kon deze niet langszij trekken. De drie punten bleven bij NAC.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.