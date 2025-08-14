Mohamed Ihattaren is officeel speler van Fortuna Sittard. Het 23-jarige voormalig toptalent komt voor een klein bedrag over van RKC Waalwijk, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Eredivisie.

Ihattaren blijft op deze manier op het hoogste Nederlandse voetbalniveau actief. De creatieve middenvelder tekent voor één seizoen in Sittard, met optie tot nog een seizoen. Hij vertelt op de clubsite: "Bij RKC Waalwijk heb ik de kans gekregen om mijn plezier in het voetbal terug te vinden, bij Fortuna krijg ik nu de mogelijkheid om de volgende stap te zetten."

Ihattaren sprak eerder al met trainer Danny Buijs en alle partijen hielden daar een goed gevoel aan over. "De gesprekken met de trainer waren erg goed en hebben mij overtuigd dat dit de juiste stap is, ook omdat ik graag in Nederland wilde blijven. De supporters mogen verwachten dat ik alles zal geven voor deze club. We gaan er samen een mooi avontuur van maken."

Transfersom voor Mohamed Ihattaren

Volgens Transfermarkt.nl is Ihattaren één miljoen euro waard, maar zo diep hoefde Fortuna Sittard niet in de buidel te tasten. RKC Waalwijk vangt 100.000 euro voor de voormalig jeugdinternational van Nederland, een bedrag dat kan oplopen tot 250.000 euro middels bonussen. RKC heeft ook nog een doorverkooppercentage van twintig procent. Ihattaren was ooit 22 miljoen waard.

De belangrijke mensen binnen Fortuna Sittard waren niet direct overtuigd van het idee, maar Buijs was zeker van zijn zaak. Toen iedereen er hetzelfde over dacht, werd Ihattaren snel opgepikt in Waalwijk.

